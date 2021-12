WHO sdělila termín schválení Sputniku V

https://cz.sputniknews.com/20211216/who-sdelila-termin-schvaleni-sputniku-v-16878370.html

Světová zdravotnická organizace možná uzná ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V v prvním čtvrtletí roku 2022, řekl Hans Kluge, vedoucí evropské kanceláře... 16.12.2021, Sputnik Česká republika

Specialista zdůraznil, že zdravotnictví jako celek musí být mimo politiku a nezáleží na tom, ze které země preparát pochází. Uvedl, že v říjnu Ruský fond přímých investic podepsal dokumenty o zařazení Sputniku V na seznam doporučených pro nouzové použití.Jak řekl začátkem října ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, WHO se podařilo odstranit všechny bariéry ohledně Sputniku V, ale některé administrativní procedury zůstaly. Později generální ředitel RFPI Kirill Dmitrijev poznamenal, že fond čeká na povolení od organizace v příštích několika měsících.V prosinci tisková služba WHO oznámila, že inspekce přijede do Ruska ohodnotit vakcínu nejdříve v lednu 2022.Sputnik V již uznalo více než 70 zemí s celkovým počtem čtyři miliardy obyvatel, což je více než 50 procent světové populace. Účinnost léku se na základě analýzy údajů od 3,8 milionu očkovaných Rusů odhaduje na 97,6 procenta.Nejefektivnější vakcínaV Maďarsku porovnali pět vakcín a dospěli k závěru, že ruský Sputnik V chrání nemocné covidem-19 před smrtí lépe než jiné vakcíny, oznámil to dříve Ruský fond přímých investic (RFPI).Vědci prozkoumali údaje 3,7 milionu očkovaných lidí v zemi, z nichž se nechalo 820 tisíc naočkovat Sputnikem V. Kromě ruského přípravku se tam aplikují vakcíny Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm a AstraZeneca. Byly použity informace za období od 22. ledna až do 10. června 2021.V RFPI upřesnili, že ve věkové skupině 16 až 44 let prokázal Sputnik V stoprocentní ochranu před letálním koncem.Maďarsko se stalo první členskou zemí EU, která schválila ruskou vakcínu.

