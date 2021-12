Zelenskyj promluvil o podpoře ze strany Stoltenberga ohledně dodávek zbraní Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20211216/zelenskyj-promluvil-o-podpore-ze-strany-stoltenberga-ohledne-dodavek-zbrani-ukrajine-16879281.html

„V takových smlouvách (o dodávkách zbraní - pozn. red.) nicméně zde cítím plnou podporu generálního tajemníka a nacházíme další kroky k vyřešení těchto problémů,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci po setkání se Stoltenbergem.Moskva opakovaně prohlašovala, že Kyjev neplní minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Kyjev poslal polovinu počtu vojáků ozbrojených sil Ukrajiny na Donbas. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky zemí NATO k ruským hranicím a nárůstem počtu západních instruktorů v Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, a to včetně dodávek zbraní, které jsou používány v Donbasu.Zelenskyj prohlásil, že v NATO neexistuje shoda ohledně UkrajinyZatím neexistuje společný postoj 30 států ke vstupu Ukrajiny do NATO a poskytnutí vojenské pomoci Kyjevu, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s generálním tajemníkem Aliance Jensem Stoltenbergem.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 pozměnila dva zákony a zrušila status vněaliančního státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zemi zajistily směřování k EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen již dříve řekl, že aby mohla Ukrajina vstoupit do aliance, bude muset splnit řadu kritérií, jejichž realizace zabere spoustu času. Odborníci se domnívají, že Kyjev nebude moci v příštích 20 letech požádat o členství v NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

