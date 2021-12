https://cz.sputniknews.com/20211217/caputova-podporuje-vypnuti-internetu-kvuli-dezinformacim-a-pochvalila-pellegriniho-16890900.html

Čaputová podporuje vypnutí internetu kvůli dezinformacím a pochválila Pellegriniho

Čaputová podporuje vypnutí internetu kvůli dezinformacím a pochválila Pellegriniho

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by podpořila vypnutí internetu na Slovensku, neboť se jím šíří dezinformace o očkování. Oznámila to v podcastu... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru s novinářkou Monikou Tódovou se Zuzana Čaputová dotkla řady témat. Mimo jiné řeč přišla i na sociální sítě, které podle novinářky během pandemie společnosti škodí. Čaputová podpořila výrok, že „pokud nebude povinné očkování, tak by mělo být povinné vypnutí internetu – mnohým by to zachránilo život“.Prezidentka v této souvislosti podpořila iniciativu ministryně spravedlnosti Márii Kolíkové (za SaS) trestně stíhat osoby za šíření dezinformací. Souhlasí s ní i v otázce snížení trestů za vlastnění malého množství určitých drog.V otázce vakcinace proti koronaviru podporuje Čaputová povinné očkování a naznačila, že se snaží dojednat společné prohlášení současného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) o podpoře očkování. Podle ní se to zatím dojednat nepodařilo a nechce vynášet zákulisní informace.„Je to druhý nejdůvěryhodnější politik,“ řekla Čaputová o Pellegrinim. Myslím si, že vývoj ve straně Hlas, pokud jde o komunikaci o očkování, tam za ten rok vidíme. Jsem ráda, že komunikace strany Hlas se posouvá lepším směrem,“ doplnila.Podle ní dosavadní spolupráce s Pellegrinim, jehož partaj se odštěpila od Směru-SD, byla doposud „velmi dobrá, konstruktivní, věcná a otevřená“.Přitom Čaputová poznamenala, že se musí setkávat i se šéfem Směru Robertem Ficem, čímž novinářku překvapila. „Vy ho ještě nemáte v kategorii Kotleba?“ zeptala se moderátorka s odkazem na ultrapravicového politika Mariana Kotlebu z ĽSNS.Zmiňme, že Fica včera večer zadržela policie před svolanou protestní akcí. Nyní vůči němu vznesla obvinění z trestného činu podněcování. Hrozí mu až dva roky vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

