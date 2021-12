https://cz.sputniknews.com/20211217/covid-ma-v-cr-jiz-pres-35000-obeti-dalsich-9-488-nakazenych-bylo-odhaleno-ve-ctvrtek-16883820.html

Covid má v ČR již přes 35.000 obětí. Dalších 9 488 nakažených bylo odhaleno ve čtvrtek

Covid má v ČR již přes 35.000 obětí. Dalších 9 488 nakažených bylo odhaleno ve čtvrtek

Ve čtvrtek přibylo v České republice 9 488 případů koronaviru. Podobný údaj, to znamená méně než deset tisíc nově nakažených osob, byl ve všední den naposledy... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek bylo s covidem v nemocnicích 5 431 pacientů, z nich je 895 v těžkém stavu. V obou případech je to nejnižší počet od druhé poloviny listopadu. Během uvedeného dne 45 pacientů zemřelo. Tyto údaje se však mohou při jejich aktualizaci zvýšit.S výjimkou uplynulé soboty bylo zatím v každém prosincovém dni více než sto obětí na životech. Nejtragičtější byla v tomto měsíci středa 1. prosince, kdy s covidem zemřelo 138 lidí, jak vyplývá z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.Laboratoře provedly ve čtvrtek přibližně 95 tisíc testů, což je asi o 20 tisíc méně než před týdnem. Pozitivita klesla u všech třech typů testů. V případě nejčastějších testů, to znamená preventivních, dosáhla 4,41 procenta, před týdnem to bylo 5,55 procenta.U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesl podíl pozitivních o téměř čtyři procenta na 27,62 procent. U epidemiologické indikace, to znamená testování lidí kvůli jejich kontaktu s nakaženým člověkem, se pozitivita snížila o dvě procenta, a to na 10,74 procent.Ve všech krajích se také snížilo incidenční číslo. Nejvyšší je stále na Vysočině, kde za posledních sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 881 nakažených. Následuje Liberecký kraj s incidencí 842. Relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj s 362 případy covidu-19 na 100 tisíc obyvatel během uplynulého týdne.Ve čtvrtek se nechalo očkovat proti koronaviru 90 617 lidí, což je přibližně o 9 tisíc méně než před týdnem. Největší zájem byl opět o třetí posilující dávku, kterou dostalo více než 71 tisíc lidí. První dávku očkovací látky dostalo 5 971 zájemců. Vakcinace proti covidu-19 byla v ČR zahájena koncem loňského roku. Od té doby aplikovali zdravotníci 14,75 milionu dávek, ukončené očkování má 6,54 milionu lidí.Zkrácená lhůta pro přeočkováníOd dnešního dne se pro lidi starší 45 let zkracuje lhůta pro podání posilující dávky vakcín proti covidu-19 ze šesti na pět měsíců od dokončeného očkování. Ve čtvrtek přijalo toto rozhodnutí ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro přeočkování se bude následně zkracovat i pro další věkové skupiny.Zatím mohli dostat posilující dávku vakcíny už po pěti měsících lidé starší 55 let, zatímco mladší lidé až po šesti měsících. Lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson mají nárok na posilující dávku již po dvou měsících.Od loňského března prokázaly laboratoře v ČR 2 388 253 případů covidu-19, z nákazy se již vyléčilo více než 2,1 milionu lidí, ale více než 35 tisíc zemřelo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

