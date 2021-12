https://cz.sputniknews.com/20211217/google-nasel-zpusob-jak-zrychlit-praci-smartphonu-na-androidu-16880564.html

Google našel způsob, jak zrychlit práci smartphonů na Androidu

Společnost Google odhalila způsob, jak zrychlit práci smartphonů na Androidu. TechRadar uvádí, že pro tento účel byla vyvinuta 12 Go, verze softwaru pro... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

aplikace

android

chytrý telefon

Podle údajů korporace našli vývojáři možnost, jak vylepšit software ve srovnání s Androidem 11 Go. Nová verze slibuje zvýšenou výdrž baterie.Ve společnosti upřesnili, že toho bude dosaženo přepnutím aplikací do režimu spánku, pokud nebudou delší dobu používány. Google také uvedl, že nový operační systém spustí programy o 30 % rychleji a animace budou plynulejší.Ve 12 Go je také přidána možnost poslouchat zprávy a překládat obsah na displeji z jednoho jazyka do druhého. Kromě toho budou uživatelé moci využívat Sdílení nablízko a Google Play k přímé výměně údajů s jinými zařízeními, jako je Bluetooth v mobilech.Apple předvede zásadně nový gadget, který nahradí iPhoneSpolečnost Apple se připravuje k uvedení první AR aplikace pro práci s rozšířenou realitou. Informuje o tom portál MacRumors s odvoláním na zprávu známého analytika Ming-Chi Kua.Souprava AR bude schopna pracovat samostatně, bez trvalého připojení k Macu nebo iPhonu. Paralelně s vývojem „hardwaru“ mají v Cupertinu plné ruce práce s napsáním různého softwaru, který by měl rozšířit ekosystém Apple.Zařízení bude postaveno na bázi procesoru M1, který se stal první platformou ARM pro počítače Apple. Headset dostane dvojici displejů Sony 4K MicroOLED, které jsou zapotřebí k ponoření se do rozšířené reality.Společnost se chystá představit headset do konce roku 2022. Plány Apple se zařízením jsou velké – Ming-Chi Kuo věří, že gadget vzniká jako koncepční náhrada za iPhone.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

