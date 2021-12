https://cz.sputniknews.com/20211217/hamackova-manzelka-ma-stanout-v-cele-kancelare-ministra-blazka-driv-byla-pravou-rukou-topolanka-16890001.html

Hamáčkova manželka má stanout v čele kanceláře ministra Blažka. Dřív byla pravou rukou Topolánka

Gabriela Kloudová, manželka bývalého šéfa ČSSD Jana Hamáčka, se může stát ředitelkou kanceláře ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Informují o tom česká média... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T15:44+0100

2021-12-17T15:44+0100

2021-12-17T15:44+0100

česko

jan hamáček

manželka

ods

pavel blažek

gabriela kloudová

Bývalý předseda sociálních demokratů Jan Hamáček, který odešel z čela ČSSD po debaklu své strany v říjnových sněmovních volbách, dnes oficiálně skončil i ve funkci prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra poté, co byla jmenována nová vláda Petra Fialy. Hamáčkova manželka Gabriela Kloudová se ale na rozdíl od něj spíše může do Strakovy akademie znovu vrátit. Podle českých médií totiž Kloudová může vést kancelář ministra spravedlnosti a člena ODS Pavla Blažka.Připomeňme, že Gabriela Kloudová byla v letech 2010 až 2014 zastupitelkou hlavního města Prahy za ODS, a ještě před tím byla dotyčná šéfkou sekretariátu tehdejšího předsedy české vlády Mirka Topolánka. Kromě toho měla Kloudová těsné pracovní vztahy i s bývalým dlouholetým předsedou KDU-ČSL a bývalým místopředsedou Sobotkovy vlády Pavlem Bělobrádkem, byla totiž šéfkou jeho kanceláře v době, když ten zasedal ve vládě.Nehledě na šířící se předpoklady o tom, že se má nyní Kloudová stát hlavou Blažkova kabinetu, samotný Blažek tuto informaci nepotvrdil. Stejně tak ji ale ani nevyvrátil.Svatba Hamáčka a KloudovéV červenci loňského roku se tehdejší předseda ČSSD Jan Hamáček podruhé oženil, a to právě s Gabrielou Kloudovou, se kterou se podle svých slov seznámil v práci.Poté ministr doplnil, že by byl strašně rád, kdyby z této události měli lidé alespoň poloviční radost jako oni dva. „I ministr má přece právo na štěstí, no ne?“ napsal závěrem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

jan hamáček, manželka, ods, pavel blažek, gabriela kloudová