„Kájovy božské pracny“. Známe recept na nejoblíbenější vánoční cukroví Karla Gotta

I když u Gottů na Bertramce ani letos nebudou zrovna veselé Vánoce, jelikož budou opět bez Karla Gotta, vždy se najde důvod, proč si tento čas zpříjemnit. A není žádným překvapením, že k Vánocům jako takovým bezpochyby patří také cukroví. Co by to přece bylo za Vánoce, které nejsou provoněné vanilkovými rohlíčky, perníčky anebo třeba lineckým?Existuje nespočet různých vánočních receptů. Sladké měl rád v tento čas i zesnulý zpěvák Karel Gott, kterému v posledních letech vozila napřílklad domácí vánočku zpěvačka Monika Absolonová. Nicméně, i Gott měl však svého favorita. Jeho nejoblíbenějším vánočním cukrovím totižbyly pracny. V posledních letech mu vánočku vozila zpěvačka Monika Absolonová, která každý rok peče desítky vánoček a obdarovává své blízké přátele.My vám nyní přinášíme recept na tuto pochoutku, kterou měl „božský Kája“ tak rád.Suroviny:1/2 kg polohrubé mouky1/4 kg másla1/4 kg cukru100 gramů mletých vlašských ořechů1 vejce1 lžička citronové kůry3 lžíce kakaaPostup přípravy:Na přípravě pracen není nic složitého. Stačí dodržet pár kroků a je hotovo.1. Z výše uvedených surovin nejprve vypracujeme těsto, které poté necháme odležet v lednici. Minimálně by to mělo být třicet minut.2. Po vyndání těsta z lednice jím plníme formičky a cukroví pečeme 15 - 20 minut v předem vyhřáté troubě.Karel GottGott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.Pokud jde o jeho osobní život, byla jeho manželkou Ivana Gottová, s níž měl dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nazpíval duet s názvem Srdce nehasnou. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října 2019. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

