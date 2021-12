https://cz.sputniknews.com/20211217/mzv-rf-upozornilo-na-statisice-afghancu-pripravenych-utikat-do-evropy-16887737.html

Statisíce Afghánců je připraveno utíkat do Evropy, varuje ruská diplomacie

Statisíce Afghánců je připraveno utíkat do Evropy, varuje ruská diplomacie

Statisíce Afghánců se pokusí utéci do Evropy, nepodaří-li se zabránit hospodářské a humanitární krizi, prohlásil zvláštní zástupce prezidenta RF, ředitel... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T13:59+0100

2021-12-17T13:59+0100

2021-12-17T14:09+0100

svět

rusko

pomoc

afghánistán

migranti

uprchlíci

humanitární pomoc

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/16530348_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_1ff966e19473f3e0e2460194404aff1f.jpg

„Západ se bojí migračních proudů. A my jim říkáme…, že v důsledku překážek, které jste si sami vymysleli, kdy dokonce struktury OSN nemohou posílat peníze…, může vzniknout situace, kdy přibližně jedna desetina 23milionového obyvatelstva Afghánistánu zamíří letos v zimě do Evropy,“ upozornil v interview pro Sputnik.Poté, co tálibové dobyli Kábul, zablokovaly západní banky na pokyn USA zahraniční aktiva Afghánistánu a země byla odpojena od platebního systému SWIFT.Koncem léta na pozadí stažení amerického vojenského kontingentu uchvátili tálibové moc v Afghánistánu a vyhlásili ukončení dvacetileté války. O měsíc později přešla pod jejich kontrolu poslední povstalecká provincie Pandžšír.V prvních dnech byla v Kábulu panika, ve snaze opustit zemi brali lidé útokem letiště. Pak nastala humanitární a hospodářská krize.V září jmenoval Tálibán* prozatímní vládu složenou ze členů tohoto hnutí a přátelských skupin, někteří z nich jsou na sankčních seznamech OSN a USA.Rusko pošle do Afghánistánu partii humanitární pomociV sobotu 18. prosince pošle Rusko do Afghánistánu další partii humanitární pomoci z potravin a léků, oznámil v rozhovoru pro Sputnik zvláštní zástupce prezidenta RF pro Afghánistán, ředitel Druhého asijského departamentu MZV RF Zamir Kabulov.RF zaslala první partii humanitární pomoci Afghánistánu v listopadu, druhá partie byla zaslána začátkem prosince. Velvyslanec RF v Kábulu Dmitrij Žirnov dříve prohlásil, že RF dodá do Afghánistánu kolem 100 tun potravin, léků a předmětů denní potřeby.„To je taková jemná narážka: Západ jenom mluví o pomoci Afgháncům. Vzniká dojem, že západní představitelé čekají, až začnou stovky a tisíce afghánských dětí umírat hladem a zimou, a pak si vzpomenou, že je třeba humanitární deklarace dokládat činy. A my dodáváme pomoc už nyní. Budou dodány potraviny, mouka a léky – to, co potřebují obyčejní Afghánci. To je teď ten nejdůležitější úkol,“ dodal diplomat.*Organizace, která je pod sankcemi OSN za terorismus.

rusko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, pomoc, afghánistán, migranti, uprchlíci, humanitární pomoc, swift