MZV RF zveřejnilo návrhy smluv s USA a NATO o bezpečnostních zárukách

Ruské ministerstvo zahraničí dnes zveřejnilo své návrhy týkající se vzájemných bezpečnostních záruk s USA a NATO. Jedním z bodů je vyloučení dalšího rozšíření... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Ministerstvo zahraniční věcí RF zveřejnilo návrhy smluv Ruska se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o bezpečnostních zárukách. Klíčovými body zařazenými do těchto návrhů je vyloučení rozšíření NATO a také vyloučení připojení Ukrajiny k alianci. Návrh počítá i s omezením dislokace dodatečných vojsk a zbraní mimo země, kde se nacházely v květnu 1997, to znamená před vstupem států východní Evropy do NATO. Umístění dalších vojsk v zemích východní Evropy bude možné jen ve výjimečných případech a za souhlasu Ruska a členů NATO.

