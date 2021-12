https://cz.sputniknews.com/20211217/nad-cr-prosvistely-gripeny-ve-formaci-stromecku-nejsou-na-ab-zbytecne-moc-delaji-si-legraci-lide-16893513.html

Nad ČR prosvištěly gripeny ve formaci stromečku. „Nejsou na AB zbytečně moc?“ dělají si legraci lidé

Nad ČR prosvištěly gripeny ve formaci stromečku. „Nejsou na AB zbytečně moc?“ dělají si legraci lidé

Armáda ČR se rozhodla oslavit blížící se Vánoce svátečním letem gripenů v obrazci vánočního stromku. Někteří lidé si ale dělali legraci, že tímto chtěli vojáci... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T21:54+0100

2021-12-17T21:54+0100

2021-12-17T21:54+0100

česko

česká republika

vánoce

armáda čr

gripen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/752/22/7522230_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_ff3b9e3539bc4f2aafc781f3f39349f4.jpg

V pátek odpoledne lidé mohli nad svými hlavami spatřit vánoční stromeček. Postaralo se o to pět armádních letounů JAS-39 Gripen. Letouny odstartovaly ve 13.10 hod z Pardubic a ve formaci vánočního stromku se následně přesunuly nad Poděbrady a Prahu. Odtud se přemístily nad Brno, kde se otočily a namířily do své domovské Čáslavi, kde svůj let zakončily ve 14.03 hod.Jak uvádí armáda, jednalo se o plánované cvičení. Nicméně o tom, že bude mít vánoční tématiku, se rozhodlo na poslední chvíli v pátek.Šťastlivci stihli let pětice gripenů zachytit na své kamery mobilních telefonů.Někteří si přelet spojili se jmenováním nové vlády a odchodem Andreje Babiše.Ne všichni ale byli z militaristického pojetí Vánoc nadšeni.Jiní byli naopak nadšením bez sebe.Ve výzbroji čáslavské 211. taktické letky je v současné době 14 gripenů, z toho 12 jednomístných bojových JAS-39C a 2 dvoumístné cvičně-bojové JAS-39D. Česká republika tyto stroje pronajímá od Švédska již 16 let. Smlouva, která byla již jednou prodloužena, vyprší v roce 2027.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vánoce, armáda čr, gripen