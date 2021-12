https://cz.sputniknews.com/20211217/nebudeme-zticha-odstartovala-snad-sefka-top-09-vzpouru-v-ceskem-rozhlasu-16887365.html

Nebudeme zticha. Odstartovala snad šéfka TOP 09 vzpouru v Českém rozhlasu?

Nebudeme zticha. Odstartovala snad šéfka TOP 09 vzpouru v Českém rozhlasu?

Novináři Českého rozhlasu se vzbouřili proti generálnímu řediteli. Ten chce do čela zpravodajství Jitku Obzinovou, která prý není dost veřejnoprávní. A do... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T13:36+0100

2021-12-17T13:36+0100

2021-12-17T13:36+0100

názory

český rozhlas

leo luzar

svoboda slova

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/883/62/8836204_0:166:2811:1747_1920x0_80_0_0_1b7460e1b400752a54a4296db23248bc.jpg

Pětikoalice, naděje lepšolidí v obrat k lepšímu, ještě ani nevládne naší republice a už se projevují její manýry. Ne, ne. Nejde o to, že se premiér Petr Fiala tajně schází s kancléřem pana prezidenta Vratislavem Mynářem, nebo že Vít Rakušan kuje nějaké věci s policejním prezidentem a odmítá zveřejnit obsah schůzky. Asi nikdo nespoléhal na to, že nová vláda nebude hrát zákulisní hry.Jde o něco jiného. Vážnějšího. Pětikoalice asi cítí, že jí patří celá země, proto se rozhodla zasahovat do svobody slova. Mravním svědomím nové vlády se stala Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a šéfka Poslanecké sněmovny. Ano, té strany, která má ve Sněmovně 14 poslanců.Dvojnásobná předsedkyně se vložila do vnitropodnikového sporu novinářů Českého rozhlasu s ředitelem ČRo Reném Zavoralem. Rozhlasáci se cítí ohroženi jmenováním ředitelkou zpravodajství Jitky Obzinové. Může prý být problém pro nezávislost, objektivitu a vyváženost tohoto veřejnoprávního média. Jisté to není. Paní Obzinová ještě v budově ve Vinohradské není.Kdo má ale jasno, je Pekarová Adamová. Aktivně se proti jmenování nové šéfky zpravodajství ČRo vymezila. To je ale guláš! Dezinformace, koronavirus, ředitel rozhlasu špatně vybral. Páté přes deváté. A pak explodovala ta rozepře uvnitř Rozhlasu. Díky podpoře Pekarové Adamové?Je skandální, že takový vysoce umístěný politik kádruje média. Ukazuje, kdo má dělat a kdo nedělat zpravodajství. Jenže lepšolidem to tak nepřijde. Pekarová Adamová přeci kope za havlovské hodnoty. Z této pozice může zasahovat do svobody slova. Stačí nálepka dezinformace a je vymalováno. Všechno je povoleno. I kádrování. To asi asi myslí ona i její zastánci.Je nabíledni, že je kádrování a fandění rozhlasové vzpouře jednodušší, než třeba navýšení financování ČRo. I ta Pekarová Adamová ví, že paní Obzinová jde do Rozhlasu s jasnou misí: snížit stavy, snížit výdaje. Jen ti lepšolidi do toho pletou politiku a politici jim v tom zdatně asistují. Bodíky popularity se vždycky hodí. I za cenu zasahování do svobody slova.O politických tlacích na Český rozhlas Sputnik hovořil s místopředsedou ÚV KSČM a bývalým předsedou sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzarem.„Zodpovědnost je v prvé řadě na generálním řediteli ČRo Zavoralovi a případně Radě veřejnoprávního média. Paní Pekarové Adamové vůbec nepřísluší komentovat kvality paní Obzinové. Pokud má výhrady jako občanka, má právo se obrátit na Radu a žádat její vyjádření. Pokud ale cítí nutkavou potřebu, prosím, ale politik není žádný nadčlověk. Pokud je tím problémem paní Obzinové její důvěra ve spiklenecké teorie, budu pozorně sledovat, zda právě pozice nové předsedkyně TOP 09 není tím spiknutím. Poslední dobou mám totiž pocit, že některé ženy ve sněmovně jsou superwoman,“ říká politik.Pětikoalice bojovala za svobodu slova, a teď přišla kritika od šéfky Sněmovny, když si Rozhlas vybere ředitelku zpravodajství. Nepopírá tím vládní koalice své postoje?„To je komické, když slyším, že pětikoalice bojovala za svobodu slova. Teda pokud tou svobodou nemyslíme jejich svobodu hovořit o názorech jim blízkých a ostatní musí při tom držet hubu a krok. A nejsem sám kdo si již všiml, že výstupy představitelů slepence pěti stran již dokonce zavání předplaceným názorem někoho jiného. A mnohdy jdou tyto názory i proti národním zájmům České republiky. Lokajství se jim zatím vyplácí. Zatím,“ míní pan Luzar.Jak je na tom Česko se svobodou slova? Reportéři bez hranic nás řadí v tomto ohledu na 40. místo, pod africkou Botswanu…„Asi je v Botswaně demokracie toho správného amerického střihu, a tak jsme jistě oprávněně až na dalších místech v pořadí demokracie svobody slova. Ale zase nás může utěšovat, že aspoň už někdo ví, kde je Česká republika. Kontrolní otázka, víte, kde leží Botswana?“ říká místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

český rozhlas, leo luzar, svoboda slova, markéta pekarová adamová