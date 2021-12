https://cz.sputniknews.com/20211217/necekane-cina-uvedla-kterou-zemi-usa-pouzivaji-jako-potravu-pro-dela-16891141.html

Nečekané! Čína uvedla, kterou zemi USA používají jako „potravu pro děla“

Nečekané! Čína uvedla, kterou zemi USA používají jako „potravu pro děla“

Spojené státy americké využívají Litvu jako „potravu pro děla“ v konfrontaci se zeměmi, kde se snaží pod rouškou demokracie vyvolat chaos. Informoval o tom... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Daný deník se odvolává na vědeckého pracovníka Čínského institutu současných mezinárodních vztahů Sun Keqina, podle kterého Litva přijímá na svém území „opoziční vůdce“ z jiných zemí, čímž porušuje princip OSN o nevměšování se do vnitřních záležitostí cizích států.To vše probíhá za podpory Washingtonu, což Vilnius bere jako čest. Ve skutečnosti je však nepravděpodobné, že by Spojené státy americké byly připraveny poskytnout nějakou významnou pomoc.Jako příklad je uveden incident se sankcemi proti běloruskému státem vlastněnému koncernu Belaruskali, kdy nekoordinovaná rozhodnutí téměř vedla k rezignaci vysokých úředníků v Litvě.Sun Keqin si rovněž myslí, že Spojené státy vnímají Litvu jako nástroj k dosažení svých cílů a nezajímá je, jak to ovlivní Vilnius.V Litvě byla založena skupina na odpor „ekonomickému nátlaku Číny“Nedávno jsme informovali o tom, že Ministerstvo zahraničí Litvy založilo pracovní skupinu na odpor „ekonomickému nátlaku Číny“. Začala fungovat také horká linka pro litevské společnosti, které se s podobným nátlakem stýkají, oznámil Sputnik Litva s odvoláním na tiskovou službu MZV.Podotýká se, že koncem minulého týdne začala fungovat horká linka. Litevské společnosti, které narazí na „ekonomický tlak“ Číny, mohou v pracovní době zatelefonovat nebo poslat email. Litevskému byznysu se bude poskytovat informace a doporučení v otázkách obchodu s Čínou.Ministerstvo zahraničí prosí společnosti, aby poskytovaly co možná nejkonkrétnější informaci o omezeních, která uplatňuje čínská celnice a jiné orgány vůči litevskému zboží.Připomeňme, že vztahy mezi Litvou a Čínou se vyostřily poté, co bylo ve Vilniusu otevřeno oficiální zastupitelství Tchaj-wanu. V souvislosti s tím vyjádřilo MZV ČLR Litvě protest. Později se rozhodla Čína snížit úroveň diplomatických vztahů s Litvou na úroveň chargé d’affaires.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

