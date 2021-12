Nejdéle žijící hlava katolické církve: Papež František slaví 85. narozeniny

https://cz.sputniknews.com/20211217/nejdele-zijici-hlava-katolicke-cirkve-papez-frantisek-slavi-85-narozeniny-16888555.html

Z celého světa dnes do Vatikánu přicházejí blahopřání od církevních i státních představitelů, a to včetně hlavy ČR Miloše Zemana, který včera zaslal papěži Františkovi dopis.V dopise připomněl jejich setkání ve Vatikáně v roce 2015 a vyjádřil mu podporu v úsilí o lidskost, mír a svět bez válek.„Důležité je také Vaše volání po přátelství a solidaritě mezi mladými a starými lidmi. Stejně tak oceňuji, že v této ukřičené době voláte po nalézání krásy ticha. To vše vede k naplňování přikázání lásky k bližnímu,“ dodal.V závěru dopisu zopakoval pozvání na návštěvu Česka. „Budete vítán v zemi sv. Václava, sv. Ludmily nebo sv. Jana Nepomuckého,“ uvedl prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

