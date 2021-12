https://cz.sputniknews.com/20211217/nemecko-uvedlo-podminku-pro-zahajeni-dodavek-plynu-prostrednictvim-nord-stream-2-v-lednu-16891812.html

Německo uvedlo podmínku pro zahájení dodávek plynu prostřednictvím Nord Stream 2 v lednu

Německo uvedlo podmínku pro zahájení dodávek plynu prostřednictvím Nord Stream 2 v lednu

Dodávky plynu do Evropy prostřednictvím Nord Stream 2 mohou začít po dokončení certifikačního procesu, uvedla mluvčí ministerstva energetiky Susanne Ungradová. 17.12.2021, Sputnik Česká republika

„Plyn může procházet potrubím teprve tehdy, až bude dokončen proces certifikace Spolkovou agenturou pro síťová odvětví. To je jasný právní předpoklad,“ sdělila na pátečním briefingu v reakci na otázku, zda by mohl plyn začít proudit do Evropy již v lednu.Na upřesňující otázku, zda to znamená, že ministerstvo energetiky vychází z toho, že v lednu nebudou dodávky, se Ungradová odvolala na hodnocení ředitele německé Spolkové agentury pro síťová odvětví Jochena Homanna, který uvedl, že neočekává, že certifikace bude dokončena v první polovině příštího roku.Nord Stream 2 AG začal plnit druhou linku Nord Stream 2 plynemPlyn začal proudit do druhé linky plynovodu Nord Stream 2, sdělil provozovatel projektu Nord Stream 2 AG.Dodal, že se bude plnit palivem, aby bylo dosaženo požadované úrovně tlaku a objemu.Uvádí se, že již dříve byly na druhé lince úspěšně dokončeny práce na uvedení do provozu za účelem kontroly integrity potrubí. Plnění první linky bylo dokončeno v polovině října.Nord Stream 2 se táhne od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa a skládá se ze dvou linek s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Navzdory četným sankcím ze strany USA a protiakcí jiných států byla výstavba plynovodu v září dokončena.Nyní probíhá proces certifikace Nord Streamu 2 (jediným akcionářem je Gazprom) jako hlavního provozovatele plynovodu. Odpůrci se domnívají, že je to v rozporu s aktualizovanou směrnicí EU o plynu. Do té doby, než se pravidla změnila, byly podle Moskvy do projektu investovány miliardy dolarů vzhledem k předchozí právní situaci.V polovině listopadu německý regulátor pozastavil řízení a doporučil Nord Stream 2 založit německou dceřinou společnost, která bude muset znovu předložit kompletní sadu dokumentů k certifikaci.Ředitel agentury Jochen Homann uvedl, že není pravděpodobné, že by proces dokončili v první polovině roku 2022. Vysvětlil, že Nord Stream 2 AG začal zakládat dceřinou společnost, ale termíny závisí na tom, kdy od ní přijdou nezbytné dokumenty.Rusko opakovaně vyzývalo k tomu, aby Nord Stream 2 nebyl zmiňován v kontextu jakékoli politizace, protože jde o komerční projekt výhodný jak pro Rusko, tak i pro Evropskou unii.

