Nová vláda Petra Fialy: Do svých funkcí nastoupilo sedm nových ministrů je ve funkci. Co je čeká?

Během dnešního dopoledne premiér Petr Fiala uvedl do funkcí sedm ministrů, kterými jsou Vít Rakušan, Marian Jurečka, Vlastimil Válek, Ivan Bartoš, Zbyněk... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Jako první do ministerského křesla usedl Vít Rakušan, a to na post šéfa resortu vnitra.Rakušanovým prvním krokem ve funkci ministra vnitra bude příprava prvního zasedání Ústředního krizového štábu. Podle svých slov má před sebou dotyčný stěžejní úkol.Dodal také, že by ministerstvo, v jehož čele nyní stojí, mělo být ministerstvem bezpečí, nikoli represe. Za zásadní považuje hlavně důkladnou změnu legislativy krizového řízení, která bude lépe reagovat na nové typy hrozeb.Jako druhý byl dnes zvolen Marian Juračka, který nově usedne jako šéf na ministerstvu práce a sociálních věcí.Pokud jde o Juračku, ten svůj cíl prozradil záhy poté. Dodal, že je mimo jiné připraven naslouchat jak odborné, tak občanské veřejnosti.Není žádným překvapením, že do křesla ministra zdravotnictví usedne Vlastimil Válek, který byl do funkce uveden třetí. Dané ministerstvo se v době pandemie stalo klíčovým a zásadní roli bude hrát i v dalších měsících.Válek pak navázal slovy o vánočních svátcích, které dal do souvislosti s aktuální situací: „Demokracie je o odpovědnosti. Zkusme nyní omezit všechny aktivity a večírky. ... Nechtějme nařízení ale pojďme k odpovědnosti a využijme tohoto času k omezení šíření covidu.“Za zmínku stojí i to, že Válek prozradil, že není pro povinné očkování a chtěl by spíše podporovat PCR metodu testování.Jako další ministr byl jmenován Ivan Bartoš. Šéf Pirátů získal křeslo na ministerstvupro místní rozvoj a byl nově pověřen také agendou digitalizace.To ale není vše. Bartoš bude muset řešit také stavební reformu, která by měla mladým lidem dodat perspektivu vlastního bydlení. Jak sám Bartoš říká, ČR „má krizi s bydlením a už teď je pozdě na to ji řešit“.Stejně tak má Bartoš usilovat oposílení transparentnosti veřejných zakázek, a to s důrazem na jejich efektivitu a zpřístupnění výběrových řízení také pro malé firmy. A zkrátka nejspíše nepřijdou ani regiony, u nichž místopředseda nastupující vlády vyzdvihl pomoc.Jako pátý byl do funkce ministra financí uveden poslanec za ODS Zbyněk Stanjura. Petr Fiala jej vnímá jako „úspěšného předsedu poslaneckého klubu ODS“ a dlouholetého blízkého spolupracovníka. Je také známo, že Stanjura bude prioritně usilovat o navrácení důvěry lidí ve stát.Chtěl by také, aby se zamezilo dalšímu zbytečnému zadlužování státu.Dalším novým ministrem se dnes stal Pavel Blažek, který usedl v křesle na ministerstvu spravedlnosti. Jeho snahou bude na resortu zajistit více peněz na odměny znalců a plánuje sezaměřit na rozdíl mezi platy soudců a žalobců a jiných zaměstnanců v justici.V neposlední řadě zmiňme i nového ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, který se v resortu bude muset vypořádat s problémy spojenými s vysokými cenami energií, dostavbou Dukovan, podporou podnikatelů aj.Myslí ale také na podnikatele, které zasáhla pandemie: „Budu prosazovat, aby stát přijal rychlá a účinná opatření na pomoc podnikatelům, kteří jsou zasaženi epidemií koronaviru.“Z nových ministrů to bylo pro dnešní den vše, přičemž v sobotu se svých funkcí ujmou další politici. Jmenuje například Janu Černochovou jako ministryni obrany, Jana Lipavského jako ministra zahraničních věcí, Martina Kupku jako ministra dopravy a Petra Gazdíka jako ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Do svých úřadů také nově nastoupí Martin Baxa na ministerstvu kultury a Anna Hubáčková na ministerstvu životního prostředí. Mikuláš Bek zaujme funkci ministra pro evropské záležitosti, Helena Langšádlová obsadí post ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Michal Šalomoun se stane ministrema předsedou Legislativní rady vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

