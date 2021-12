https://cz.sputniknews.com/20211217/pan-bozsky-ze-sexu-ve-meste-celi-obvineni-ze-sexualniho-zneuzivani-jak-se-k-tomu-herec-stavi-16887918.html

„Pan Božský“ ze Sexu ve městě čelí obvinění ze sexuálního zneužívání. Jak se k tomu herec staví?

Na obvinění upozornil server The Hollywood Reporter, na který se ženy obrátily nezávisle na sobě.První případ popsala čtyřicetiletá žena, kterou server nazývá Zoe, i když to není její pravé jméno. Ta tvrdí, že Notha poprvé poznala jako 22letá v jedné firmě v Los Angeles, kde v té době pracovala. Jednou ji měl herec, který s ní nejednou flirtoval, pozvat do bazénu v budově, ve které měl zároveň byt. Zoe souhlasila a na setkání přišla i se svou nejlepší kamarádkou. S hercem byly v bazénu i ve vířivce, ten si ale pak musel odskočit, aby si zatelefonoval. Nakonec požádal Zoe, aby mu donesla knihu, kterou jí nechal k prolistování. Když se ale dotyčná objevila v jeho bytě, Noth ji měl políbit. Zoe se to nelíbilo a oznámila mu, že se raději vrátí zpět za svou kamarádkou. Tento plán se ale nelíbil herci, který si ji přitáhl k sobě, dostal ji k posteli, stáhnul jí kraťasy a spodní díl plavek. Poté ji měl začít před zrcadlem znásilňovat.Druhý příběh je taktéž skandální a podělila se o něj jedenatřicetiletá žena, označována jako Lily. I ona herce potkala v mládí, a to v jednom z newyorských klubů. Dotyčný ji pak pozval na rande a Lily pozvání přijala. Když poté přišli k herci domů, měl se jí snažit svést. Lily tvrdí, že si Noth stáhl kalhoty a strčil jí penis do úst. Poté spolu měli sex.Herec jí měl po společné noci poslat ještě SMS zprávu, v níž uváděl, že si to užíval, a ptal se, jak se noc líbila jí. Dodal také, že si není jistý, jak to cítila ona.Pokud jde o reakci Notha na obvinění těchto dvou žen, herec ho odmítá.Noth rovněž tvrdí, že určité hranice nikdy nepřekročil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

