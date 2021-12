Putin varoval před ekologickým neokolonialismem a promluvil o tom, že se vždy najde důvod narušit RF

„Koneckonců, za nahromaděné emise v atmosféře jsou přece zodpovědné průmyslově vyspělé státy, které by na sebe měly vzít největší zátěž, aby tento problém vyřešily. Co jinak? Jinak jde o jakýsi ekologický neokolonialismus. Komu by se to mohlo líbit? Myslím, že nikomu z těch, kdo dosahují nového tempa růstu, byť na novém základě, pak je třeba přerozdělit toto zatížení ve světové ekonomice,“ zdůraznil ruský prezident.