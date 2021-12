https://cz.sputniknews.com/20211217/referent-pardon-ministr-zahranici-jan-lipavsky-se-protlacil-do-nove-vlady-16893924.html

Referent, pardon, ministr zahraničí. Jan Lipavský se protlačil do nové vlády

Referent, pardon, ministr zahraničí. Jan Lipavský se protlačil do nové vlády

Jak je známo, prezident ČR Miloš Zeman se rozhodl vyjít vstříc nové vládě a dnes ji v Lánech jmenoval v té podobě, v jaké mu byla navržena premiérem Petrem... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T19:49+0100

2021-12-17T19:49+0100

2021-12-17T19:49+0100

karikatura

multimédia

karikatury

jan lipavský

miloš zeman

vzdělání

kvalifikace

vratislav mynář

václav klaus

ministra zahraničí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/16893899_73:0:2441:1332_1920x0_80_0_0_aa44dc2b7818a2b19ae672fe58264db1.jpg

Zeman, který původně odmítal jmenovat Lipavského ministrem, poukazoval zejména na jeho nízkou kvalifikaci danou špatným hodnocením závěrečné bakalářské práce a absencí magisterského studia. Tento názor o intelektuálních dovednostech Lipavského sdílí mimo jiné i bývalý prezident Václav Klaus, jehož skepse se zakládá zejména na vyjádřeních mu známých politických úředníků.Lipavský je však v každém případě řízením zahraničního ministerstva již pověřen. Jeho jmenování se ovšem neobešlo bez faux pas, a to ze strany hradního kancléře Vratislava Mynáře, který se „přeřekl“ a při vyvolávání ministrů Lipavského nejprve tituloval jako magistra, aby se pak opravil, že jde „pouze“ o bakaláře.Bez ohledu na to, zda šlo z jeho strany o úmysl nebo přeřeknutí, dříve vznesené výhrady vůči kompetencím Lipavského se zřejmě dostaly do společenského povědomí a nevyhnutelně proto budou i nadále znejisťovat jeho autoritu ve vedení ministerstva. Čas ale samozřejmě ukáže, jestli se Lipavskému podaří existující pochybnosti o jeho kompetencích rozptýlit.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimédia, karikatury, jan lipavský, miloš zeman, vzdělání, kvalifikace, vratislav mynář, václav klaus, ministra zahraničí, jmenování