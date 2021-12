https://cz.sputniknews.com/20211217/slovaci-se-budou-muset-naockovat-mysli-si-caputova-uvedla-koho-se-povinne-ockovani-muze-dotknout-16892519.html

Slováci se budou muset naočkovat, myslí si Čaputová. Uvedla, koho se povinné očkování může dotknout

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se dnes nechala slyšet, že povinné očkování je s největší pravděpodobností nevyhnutelnou cestou boje proti covidu-19... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Zavedení povinného očkování je čím dál víc reálnou cestou pro Slovensko. Tento názor otevřeně zastává i prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, která na své dnešní tiskové konferenci prohlásila, že povinná vakcinace bude zřejmě nevyhnutelným opatřením. Jako odůvodnění Čaputová uvedla šíření nových nakažlivějších mutací koronaviru. Navíc se politička zmínila i o tom, že k takovému kroku již přistoupila řada dalších evropských zemí.Podle Čaputové je důležité, aby zavedení povinného očkování bylo účinným nástrojem. Co se týče profesních či věkových skupin, kterých se může povinná vakcinace dotknout, o tom by měli rozhodovat odborníci.Čaputová pochválila PellegrinihoVčera slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve svém rozhovoru s novinářkou Monikou Tódovou naznačila, že se snaží dojednat společné prohlášení současného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) o podpoře očkování. Podle ní se to zatím dojednat nepodařilo a nechce vynášet zákulisní informace.Podle ní dosavadní spolupráce s Pellegrinim, jehož partaj se odštěpila od Směru-SD, byla doposud „velmi dobrá, konstruktivní, věcná a otevřená“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

