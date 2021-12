Slovenská policie obvinila Roberta Fica z podněcování. Hrozí mu dva roky vězení

https://cz.sputniknews.com/20211217/slovenska-policie-obvinila-roberta-fica-z-podnecovani-16886702.html

Slovenská policie vznesla obvinění z trestného činu podněcování proti poslanci a předsedovi strany Směr-SD Robertu Ficovi. Slovenský expremiér byl včera večer... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

Fico v době vyhlášeného nouzového stavu a zákazu shromažďování v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací ohlásil protest v podobě jízdy automobilů bratislavskými ulicemi. Fico ujišťoval, že takový protest by byl uspořádán v souladu s pravidly, jelikož demonstranti by se po celou dobu protestu nacházeli v autech. Policisté ho ovšem zadrželi hned poté, co dorazil na místo plánovaného startu akce na jednom z náměstí u řeky Dunaj, kde se sešlo několik desítek lidí.Jak ale v tiskové zprávě informoval mluvčí Prezídia Policejního sboru Michal Slivka, obviněného ve čtvrtek 16. prosince před začátkem protestu na Tyršově nábřeží v Bratislavě nezadrželi, ale předvedli ho na základě vyžádání orgánu činného v trestním řízení za účelem provedení nezbytných procesních úkonů.Policie tak ve čtvrtek pozdě večer propustila bývalého slovenského premiéra Roberta Fica z policejní stanice. Fico ale nyní čelí obvinění z trestného činu podněcování. Trestného činu podněcování se podle slovenského zákona dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, nebo vyzývá k hromadnému neplnění důležité povinnosti či podněcuje k závažnému porušení veřejného pořádku. Pachateli v takovém případě hrozí dvouleté vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

