Stav Etzlera po covidu se lepší. Natočil video, v němž si neodpustil pár slov k hejterům

Stav Etzlera po covidu se lepší. Natočil video, v němž si neodpustil pár slov k hejterům

Český herec Miroslav Etzler stále kvůli covidu-19 a zápalu plic tráví čas v českolipské nemocnici. Nyní už se ale Etzler cítí lépe, a tak mohl svým sledujícím... 17.12.2021

Před nějakou dobou jsme informovali, že český herec Miroslav Etzler byl hospitalizovánv nemocnici v České Lípě, a to kvůli nákaze covidem-19 a oboustrannému zápalu plic. Se svými fanoušky čas od času komunikuje na sociální síti a sděluje jim, jak se má. Pomalu, ale jistě, pokroky, a ani tentokrát na své příznivcenezapomněl.Zpočátku to s šestapadesátiletým hercem, který není očkovaný, nevypadalo vůbec dobře, ale jeho stav je už lepší, o čemž svědčí i to, že od psaného projevu přešel k mluvenému. Tentokrát totiž natočil video. V něm děkuje svým příznivcům.Pár slov ale závěrem věnoval i těm, kteří jsou vůči němu nepřející.Připomeňme, že Etzler dříve čelil nepravdivým nařčením z toho, že nemoc pouze hraje. Uvědomil si totiž, že byla chyba se nenaočkovat, což následně přiznal veřejně, a mnozí ho za to pranýřovali.I nyní se ale ukázalo, že za Etzlerem stojí více lidí, než kteří jsou proti němu. Lidé mu totiž na síti přáli hromadně brzké uzdravení.A další slova podpory se jen hrnula: „Tak hodně sil do další rekonvalescence.“A fandili mu i další: „Skvěle, jen tak dál a brzy hurá domů!“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

