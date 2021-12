Teatrální zadržení, styděli se i policisté. Slovenská opozice reaguje na skandální incident s Ficem

„Oni (členové vlády – pozn. red.) ukázali obrovský strach. Pravděpodobně si mysleli, že pokud mě zadrží, jak to udělali, že k tomuto protestu nedojde. A podívejte se, na jedné straně byl i protest a na druhé straně, absurdně, mě přivedli na policejní stanici, kde mě potom obvinili z přečinu podněcování, takže teď tu stojím před vámi v pozici obviněného. Chci připomenout, vážení přátelé, že tím řadovým policajtům to bylo mimořádně nepříjemné, strašně se styděli za to, jaké rozkazy dostali,” sdělil Fico a dodal, že podle všeho se toto zadržení a obvinění připravovalo již předem, protože mnohostránkové usnesení obvinění již bylo připraveno a podepsáno.