Volný se nechal očkovat, Landa taky. Komu tyto fejky prospějí?

Přepíše Člověk v tísni osnovy? Jde lhaním bojovat proti takzvaným dezinformacím? Na internetu se šíří obrázky s odpůrci očkování, na kterých dotyční vyzývají k... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-17T19:28+0100

2021-12-17T19:28+0100

2021-12-17T19:28+0100

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/16522859_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b166b663d2339be7bfef942523c3c2e5.jpg

Jeví se to jako projev zoufalství. Anebo absolutního cynismu. Sociálními sítěmi se šíří lavina fiktivních výroků. Na nich známí odpůrci vládních opatření proti covidu, a často i vakcinaci, tvrdí, že se nechali očkovat.Autoři těchto obrázků vysvětlují, že česká společnost je na tom špatně, covid zase řádí na plné obrátky a je nutné přejít do informačního protiútoku. Drsná vládní kampaň nezapůsobila, tak se na to jde lhaním.Určitě jste je viděli. „Byl jsem hlupák, zpětně bych si dal flákanec. Teď už o očkování nepochybuji,“ tvrdí na fejkovém obrázku známý politik Lubomír Volný. Na dalších se objevuje doktorka Soňa Peková nebo zpěvák Daniel Landa.A právě pan Landa si to nenechal líbit. A otevřeně naznačil, že pomluvám nehodlá přihlížet a bude se bránit lžím a pomluvám o své osobě.„Memy ani satira mi nevadí, vadí mi ale, když nějaký profil tvrdí, že je to pravda, protože se mnou právě mluvil. To už je lež a pomluva. Bránit se zatím nebudu, protože jde o falešné profily, jak jsme zjistili, ale pokud někdo konkrétní, a tak to zprvu vypadalo, bude lživě tvrdit, že se mnou právě hovořil, bránit se budu, pomlouvat se nenechám. V tom je celá podstata,“ varuje známý zpěvák.A teď se trochu zaposlouchejte. Slyšíte to ticho? Kde jsou Čeští elfové, když je jich potřeba? Dezinformace se valí sociálními sítěmi a oni mlčí. Anebo je podporují? A Člověk v tísni? Přeci učí školáky, jak poznat fejky. Proč nebije na poplach? A Janda z Evropských hodnot? Aha, válí se na Tchaj-wanu.Odpověď je jasná. Lež lepšolidí není lží. Je to jen upravená pravda, která má zesměšnit jev nebo činnost nepohodlné osobnosti. Spisovatel George Orwell by měl radost.Lží a podvodem nejde bojovat proti části společnosti, která se očkování bojí nebo ho odmítá. Vytváří to jen chaos, který už tak vládne v některých institucích zodpovědných za boj s covidem. Lží odpůrce očkování k vakcinaci nikdo nepřesvědčí.O dezinformační kampani proti odpůrcům očkování Sputnik hovořil s konzervativní političkou Janou Markovou, která nám sdělila svůj pohled na věc.Nevnáší podobné fejky jen chaos do situace s covidem? Společnost už tak neví, komu věřit, co je správné, a kde je tečka za covidem…Nejsou podobné fejky jen důkazem bezradnosti? Vždyť s covidem je to jak na houpačce.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

