Země G7 upozornily na hlavní hrozbu pro lidstvo

Země G7 upozornily na hlavní hrozbu pro lidstvo

Země G7 prohlásily, že vysoké tempo šíření koronavirového kmene omikron je nejvážnější hrozbou pro lidské zdraví. Uvádějí to webové stránky britského... 17.12.2021, Sputnik Česká republika

G7 vyzvala k posílení spolupráce mezi státy a sdílení dostupných údajů, aby bylo možné co nejdříve najít řešení problému.Společné prohlášení také hovoří o nutnosti zajistit rovný přístup k očkování a diagnostice nákazy.V listopadu byl v Botswaně a Jižní Africe poprvé objeven nový kmen SARS-CoV-2. Obsahuje desítky mutací v S-proteinu, které patogen potřebuje k infekci buněk. Podle předběžných údajů se tato varianta původně vyvinula u člověka s oslabenou imunitou – pravděpodobně infikovaného virem HIV.Světová zdravotnická organizace označila B.1.1.529 za „znepokojivý“ a dala mu název „omikron“ podle 15. písmene řecké abecedy. Odborníci se domnívají, že se jím mohou nakazit i ti lidé, kteří již koronavirus prodělali, i očkovaní, a příznaky se pohybují od únavy až po bolesti hlavy a těla.WHO ohodnotila účinnost různých typů vakcín proti koronaviruÚčinnost očkování proti koronaviru přípravky vytvořenými na základě různých technologií zhruba odpovídá účinnosti po injekcích vakcínami se stejnou platformou, došli k závěru odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO).Jak uvádí WHO po provedení řady výzkumů, účinnost očkování nebo přeočkování virovými vektorovými přípravky a přípravky na bázi technologie mRNA může být od 61 do 91 %, zatímco očkování pouze přípravky s technologií mRNA může být v průměru 69-90 %, a po injekcích pouze vakcínami s platformou virového vektoru adenoviru - od 43 do 89 %. Účinnost různých léků proti hospitalizacím kvůli covidu-19 v řadě zemí také dosáhla vysoké míry, přesahující 95 %.Jak uvádí organizace s odkazem na výzkumy provedené ve Velké Británii a Chile, zavedení posilovací dávky vakcíny s odlišnou technologií od přípravku zavedeného během prvních dvou očkovacích dávek je také vysoce účinné proti symptomatickému průběhu onemocnění.Experti WHO se již dříve shodli na použití vektorových vakcín společně s mRNA vakcínami jako druhé nebo třetí (posilovací) dávky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

