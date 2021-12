https://cz.sputniknews.com/20211217/zevsednily-vam-brambory-tento-francouzsky-recept-vas-naprosto-nadchne-16886764.html

Zevšednily vám brambory? Tento francouzský recept vás naprosto nadchne

Brambory jsou velmi oblíbené obzvláště v zimních měsících. Nicméně, všemi dobře známé a milované šťouchané brambory či bramborová kaše, nejspíše již omrzely. Neotřelý recept Gratin dauphinois se proto může skvěle hodit jako příloha k obědu či večeři. Je přitom velmi jednoduchý a zvládne ho opravdu každý.Název receptu je odvozen od regionu Dauphiné na jihovýchodě Francie a první zmínka o něm pochází z roku 1788.Zvláštní pozornost věnujte výběru brambor. Nejlépe se na tento recept hodí brambory typu C. Jedná se o nejmoučnatější typ s nejvyšším obsahu škrobu.Samotná omáčka musí vyzařovat aroma. Abyste toho docílili začnete nejprve máslem, na kterém v hrnci osmahněte česnek a pak přidejte rozdrcený rozmarýn, tymián a šalvěj. Tyto bylinky musí pomalu a něžně odstát v roztaveném másle, čímž mu dají své aroma.Pozor! Brambory neloupejte. Jen je pořádně očistěte. Bramborové slupky nejen přidávají na chuti, ale díky nim bude pokrm křupavější. Brambory nakrájejte na tenké plátky. Ty pak dejte do hrnce a zalijte již připravenou smetanovou omáčkou.Klíčem k ideální omáčce je poměr mléka a smetany 3:2. Docílíte tak ideální hustoty. Směs musí téměř zcela pokrýt brambory. Vařte na středním ohni a až se směs začne vařit, vařte dalších 5 až 7 minut. Až budete hotoví, obsah hrnce přeložte na pekáč. Brambory nesmíte převařit.Tip: Aby měla smetanová omáčka podobu jednorodé masy, můžete ji přemíchat pomocí kuchyňského robota. Dejte pozor, aby se bylinky zcela rozmíchaly a následně přidejte citronovou kůru, osolte, opepřete. Až bramborové plátky rozmístíte rovnoměrně na pekáč, pokryjte je rovnoměrně smetanovou omáčkou a na povrch přidejte trochu drceného muškátového oříšku.Pekáč zakryjte alobalema dejte do předehřáté trouby. Pečte po dobu 30 minut na 200°C. Za půl hodiny odstraňte fólii a pečte pokrm ještě 10 minut, aby se horní vrstva krásně nezhnědne.Voila! Máte hotovo. Přejeme vám dobrou chuť.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

