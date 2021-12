https://cz.sputniknews.com/20211218/belorusko-je-pripraveno-nasadit-jaderne-zbrane-v-pripade-hrozby-nato-16898219.html

Bělorusko je připraveno nasadit jaderné zbraně v případě hrozby NATO

Bělorusko je připraveno nasadit jaderné zbraně v případě hrozby NATO

Bělorusko zvažuje rozmístění jaderných zbraní na svém území v případě hrozby NATO. Uvedl to tamní ministr zahraničí Vladimir Makej v rozhovoru pro RT Arabic. 18.12.2021, Sputnik Česká republika

NATO se podle něj přiblížilo k hranicím Běloruska, přičemž vojenská aktivita a počet vojenských cvičení, která aliance v současné době provádí, se výrazně zvýšil. Již dříve běloruský prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že běloruská strana je připravena rozmístit na svém území ruské jaderné zbraně, pokud se NATO rozhodne dodat podobné zbraně Polsku.Toto prohlášení bylo reakcí na slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, jenž dříve uvedl, že pokud se Německo vzdá rozmístění jaderných zbraní, mohou se objevit v ostatních zemích Evropy, včetně těch východně od Německa.Návrhy Moskvy ohledně bezpečnostních zárukMinisterstvo zahraniční věcí RF zveřejnilo návrhy smluv Ruska se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o bezpečnostních zárukách. Klíčovými body zařazenými do těchto návrhů je vyloučení rozšíření NATO a také vyloučení připojení Ukrajiny k alianci. Návrh počítá i s omezením dislokace dodatečných vojsk a zbraní mimo země, kde se nacházely v květnu 1997, to znamená před vstupem států východní Evropy do NATO. Umístění dalších vojsk v zemích východní Evropy bude možné jen ve výjimečných případech a za souhlasu Ruska a členů NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

