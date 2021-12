https://cz.sputniknews.com/20211218/heger-a-caputova-vzpominaji-na-havla-musime-si-klast-otazku-zda-naplnujeme-ideal-demokracie-16903861.html

Heger a Čaputová vzpomínají na Havla: Musíme si klást otázku, zda naplňujeme ideál demokracie

Na odkaz Václava Havla vzpomínají i na Slovensku. Podle prezidentky Zuzany Čaputové a premiéra Eduarda Hegera se Slovensko díky němu zařadilo do západního... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-18T19:19+0100

2021-12-18T19:19+0100

2021-12-18T19:19+0100

slovensko

slovensko

václav havel

zuzana čaputová

eduard heger

Deset let od úmrtí československého a českého prezidenta Václava Havla si připomínají i na Slovensku. Podle Čaputové jeho životní příběh ukazuje, že ideály do politiky patří.Havel byl podle ní přesvědčený, že bez všestranné kultivace mravního řádu nemáme šanci na klid a prosperitu. Pouze mravní řád může být totiž zdrojem respektu k pravidlům lidského soužití, a tím i tmelem občanského společenství.Podobného názoru je i slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO), který vyzdvihl Václava Havla za to, že jak v Česku, tak i na Slovensku stavěl cestu demokracii.Mezitím slovenská opozice v čele se stranami Směr-SD a Hlas-SD kritizují slovenskou vládu z rozdělování společnosti na očkované a neočkované. Lídra vládního hnutí OĽaNO Igora Matoviče obviňují ze zavádění praktik policejního státu a porušování principu právního státu.Jedním z důvodů bylo předvedení šéfa Směru Roberta Fica na policejní stanici těsně před začátkem „autoprotestu“ proti politice vládní koalice i prezidentky Zuzany Čaputové. Fico nyní kvůli svolání protestu čelí obvinění z trestného činu podněcování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

2021

slovensko, václav havel, zuzana čaputová, eduard heger