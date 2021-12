https://cz.sputniknews.com/20211218/hodne-lidi-v-cr-ma-zkreslene-predstavy-o-klimatu-rika-aktivistka-muze-za-to-vaclav-klaus-16904847.html

Hodně lidí v ČR má zkreslené představy o klimatu, říká aktivistka. Může za to Václav Klaus

Hodně lidí v ČR má zkreslené představy o klimatu, říká aktivistka. Může za to Václav Klaus

Jedna z nejvýraznějších tváří českého klimatického aktivismu Klára Bělíčková poskytla obsáhlý rozhovor portálu iDnes.cz. V něm se mimo jiné rozpovídala o... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru mimo jiné přišla řeč na Česko a klimatickou krizi. Bělíčková v této souvislosti promluvila například o stávkách, které se týkaly právě tohoto tématu. V reakci na březnovou akci dokoncevznikla Uhelná komise a aktivistka doufá, že by další podobné akce mohly mít obdobný efekt.Bělíčková má v současné chvíli rozjeté dvěvelké kampaně, a siceŠpinavé prachy a FCK 2038. Nejdůležitější pro ni ale stále zůstáváprioritizace tématu klimatické změny obecně.Dodala, že hnutí funguje jako jeden velký organismus, v němž má každý úplně stejnou hodnotu. Podle ní je navíc na akcích často cítit jejich síla a jednota.I přes to je ale Česko ještě pořád v této otázce rozpolcené. Na jedné straně většině Čechům a Češkám záleží na ochraně přírody, ale na straně druhé si nelze nevšimnout, že se zelená politika těší velice nízké podpoře u voličů. A co by za tím mohlo být?Objasňuje také, že se lidé podle ní obávají, že je zelená politika dostane do nelidských podmínek. Tak to ale není.Pokud jde o to, jak toto rozpoložení změnit k lepšímu, přiznává, že je to opravdu složité.Právě to dle ní lidi často motivuje se o problematiku více zajímat. I tak je ale třeba překonat prvotní bariéru, od dílčích problémů, ažk uvědomění si, že jde o globální problém celého systému.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

aktivisté, názor, klima, předsudky