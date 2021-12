https://cz.sputniknews.com/20211218/hokejove-utkani-mezi-rf-a-cr-ma-dohru-kavarnu-pobourily-dresy-ruskeho-tymu-16905400.html

Hokejové utkání mezi RF a ČR má dohru. Kavárnu pobouřily dresy ruského týmu

Hokejové utkání mezi RF a ČR má dohru. Kavárnu pobouřily dresy ruského týmu

Ruská reprezentace v sobotu 18. prosince porazila Českou republiku 5:2 v utkání Channel One Cupu 2021. Sborná měla skvělý vstup do utkání a tohoto tempa se i... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-18T22:59+0100

2021-12-18T22:59+0100

2021-12-18T22:59+0100

česko

hokej

sport

rusko

česká republika

kritika

utkání

dres

channel one cup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/16903597_0:0:2562:1441_1920x0_80_0_0_4bf9eeea71b15da5c290286daba86f7e.jpg

Pokud jde o dané utkání, Češi tentokrát na Rusy nestačili a zápas skončil vítězstvím s výsledkem 2:5 pro ruský tým. Již v 15. minutě se totiž Rusko dostalo o tři branky do vedení, a to po úspěchu Gricjuka, Vovčenka a Grigorenka. I když nakonci první periody skóre snížil Jan Kovář, následně znovu bodovali Rusové. Na konci druhého dějství podruhé skóroval Grigorenko a následoval jej Anisimov, který tečoval ránu Jelesina. Češi ale zabojovali a ve 48. minutě zmírnili svou ztrátu. Bohužel to však nestačilo.Zmiňme, že aktuálně je Rusko v tomto turnaji na devíti bodech, zatímco Češi mají bod jeden. Český tým ale ještě zítra čeká utkání se Švédskem.K zápasu se vyslovil také prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak, který prozradil, že během zápasu Rusů s Čechy zavzpomínal na své mládí.Některé uživatele ale mnohem více než samotný výsledek zaujaly dresy, které ruský tým oblekl. Čeští fanoušci tak na sítích dali okamžitě najevo, že je to pobouřilo.A k tomuto názoru se připojovali i další lidé. „Příště účast na EHT raději odřekněte. My nebudeme muset koukat na nechutné sovětské dresy a strašnou hru národního týmu,“ reagovali někteří.Pár lidí dokonce výběr dresů ruského týmu považovalo za provokaci.Pokud jde ale o dresy, někteří uváděli, že nejen ty ruské nestály za nic…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hokej, sport, rusko, česká republika, kritika, utkání, dres, channel one cup