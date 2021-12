https://cz.sputniknews.com/20211218/idealni-reseni-na-rychlou-veceri-aneb-jak-upect-brambory-za-10-minut-bez-trouby-16899777.html

Ideální řešení na rychlou večeři aneb Jak upéct brambory za 10 minut bez trouby

Připravit oblíbené pečené brambory na večeři jenza pouhých 10 minut? Zní to možná neobvykle a nereálně,ale je to možné! Objevila se totiž mnohem jednodušší... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Foodblogerka bird_nadin se na svém Instagramu podělila o recept na pečené brambory v mikrovlnce. A její recept sklízí nevídaný úspěch! Vypadá to totiž, že si spousta lidí v dnešní uspěchané době ráda ušetří čas strávený v kuchyni.Suroviny:bramborytvrdý sýrmáslokořeníPostup přípravy:1. Brambory nejprve pořádně omyjte a vložte je do sáčku nebo je zabalte do potravinové folie.2. Párátkem do sáčku nebo folie udělejte několik vpichů a ohřejte brambory v mikrovlnné troubě po dobu asi 10 minut.3. Nakonec brambory rozkrojte napůl, položte na ně máslo a posypte je kořením nebo třeba sýrem.Pokud si rádi vychutnáváte pečené brambory s nějakým dipem či omáčkou, máme pro vás tip. O tento recept se již dříve podělila foodblogerka chertkova_nastya, která na Instagramu sdílela postup přípravy hořčičné omáčky.Suroviny:300 g zakysané smetany1-2 stroužky česneku1 lžička hořčice1 lžička citronové šťávykoprpetrželZpůsob vaření:1. Nasekejte česnek a bylinky.2. Vše smíchejte se zbytkem ingrediencí. A je hotovo!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

