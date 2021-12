https://cz.sputniknews.com/20211218/lekarka-uvedla-pet-zpusobu-jak-snizit-nebezpeci-srdecnich-chorob-16892024.html

Lékařka uvedla pět způsobů, jak snížit nebezpečí srdečních chorob

Začínají svátky a budeme mít na stole mnoho dobrého jídla, ale musíme mít na zřeteli, že tyto hody mohou mít nepříjemné následky pro naši kardiovaskulární... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Nevyzýváme vás k tomu, abyste se vzdali sváteční hostiny, měli byste ale myslet na vlastní zdraví a přistoupit na jistá omezení, abyste neměli problémy v budoucnu. Jde o cholesterol.Existuje dobrý a špatný cholesterol. Za dobrý cholesterol se označují vysokodenzitní lipoproteiny (HDL). Jeho úkolem je odstranění špatného cholesterolu z cévní tkáně, což značně snižuje nebezpečí vzniku kardiovaskulárních chorob, Za špatný cholesterol se označují nízkodenzitní lipoproteiny (LDL). Usazuje se na stěnách krevních cév a tvoří plaky, které ucpávají cévy a porušují oběh krve.Lékařka terapeutka Rhianna MacClymontová uvedla v rozhovoru pro portál Express pět doporučení pro snížení hladiny špatného cholesterolu v organismu.1. Snížení spotřeby nasycených tukůKonzumace potravin s velkým obsahem nasycených tuků může zvýšit nebezpečí vysoké hladiny cholesterolu. Podobné tuky obsahuje maso, sýr a některé rostlinné oleje. Je důležité nejíst tyto potraviny každý den.2. Konzumace potravin s větším obsahem rozpustné buničinySpotřebujeme-li denně asi tři gramy rozpustné buničiny, pomůže to podstatně snížit hladinu cholesterolu. Pomohou k tomu celozrnné potraviny (obiloviny a těstoviny), ovoce a zelenina. Tři jablka pokryjí denní potřebu buničiny.3. Sportovní aktivita„Budeme-li věnovat cvičení pouhé dvě hodiny týdně, sníží to nebezpečí kardiovaskulárních chorob o 7,6 % u žen a o 5,1 % u mužů,“ podotkla terapeutka.Cvičení kromě toho pomůže zvýšit hladinu dobrého cholesterolu, který dokáže ochránit kardiovaskulární soustavu.4. Odmítnutí kouřeníVzdáte-li se kouření cigaret, nejen to sníží nebezpečí vývoje rakoviny, ale sníží se i hladina LDL cholesterolu. Odmítnutí kouření pomůže kromě toho zvýšit hladinu dobrého cholesterolu v organismu. Přestat kouřit pro vás možná nebude snadné, existuje však velké množství způsobů, které vám v tom pomohou.5. Vyhýbejte se zpracovaným potravinámJde o zpracované masné výrobky, například o uzeniny. Jsou sice chutné, ale neprospějí vám, když se chcete dobře stravovat. Je lépe si připravovat jídlo z čerstvých potravin.Hladina vašeho cholesterolu je ukazatelem zdraví vašeho srdce, nezanedbávejte ho.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

