Matovič se vzteká: Fico má sedět 30 let. Je z něj hrdina, reaguje Blaha a varuje před terorem

Předseda nejsilnější opoziční strany Robert Fico (Směr-SD) si zaslouží 30 let kriminálu. Prohlásil to expremiér a předseda vládní strany OĽaNO Igor Matovič... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle Matoviče neměl Robert Fico strávit 30 minut na policejní stanici, ale 30 let v base. Jak informoval deník SME ministr financí to prohlásil po jednání vlády, když reagoval na předvedení lídra opozice na policejní stanici z důvodu trestného činu podněcování.Šéf OĽaNO podotkl, že se jedná o jeho osobní názor a přesvědčení. Věří, že orgány činné v trestním řízení budou dělat svou práci zcela svobodně a dotáhnou vše „do vítězného konce“.Dříve mluvčí slovenského policejního prezidia Michal Slivka prohlásil, že Fica dne 16. prosince nezadrželi, ale předvedli ho za účelem vykonání nevyhnutelných procesních úkonů. K „předvedení“ došlo těsně před začátkem protestu na Tyršově nábřeží v Bratislavě, který měl mít formu průjezdu autokolony za houkání klaksonů.Podle opozičního poslance Ľuboše Blahy svědčí Ficova kauza o tom, že vláda se opozice bojí.Podle něj si tímto vláda udělala ostudu, obzvláště když nyní tvrdí, že nešlo o zadržení, nýbrž o předvedení k výslechu. Podle Blahy v tom rozdíl není, neboť v obou případech vás policisté nutí jít na policejní stanici.Poslanec zdůrazňuje, že protest v autech neporušuje žádná protiepidemická opatření, což na Slovensku podle něj všichni vědí. Cílem vlády je udělat z opozice kriminálníky.Protest proti vláděFico ve čtvrtek v době vyhlášeného nouzového stavu a zákazu shromažďování v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací ohlásil protest v podobě jízdy automobilů bratislavskými ulicemi.Šéf Směru ujišťoval, že takový protest by byl uspořádán v souladu s pravidly, jelikož demonstranti by se po celou dobu protestu nacházeli v autech. Veřejná shromáždění jsou během nouzového stavu zakázána.Podle záměru měl být protestní průvod odpovědí na politiku vládní koalice a slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, které Fico opakovaně vytkl zmaření referenda a odmítnutí možnosti vyhlásit předčasné parlamentní volby. Dalším bodem kritiky vůči vládě a prezidentce bylo i rozdělení společnosti na očkované a neočkované a diskriminace těch, kteří odmítli vakcinaci. Podle Ficova názoru Čaputová projevuje servilitu nejen vůči současné vládě, ale i vůči zahraničním aktérům a cizím zájmům.Trestného činu podněcování se podle slovenského zákona dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, nebo vyzývá k hromadnému neplnění důležité povinnosti či podněcuje k závažnému porušení veřejného pořádku. Pachateli v takovém případě hrozí dvouleté vězení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

