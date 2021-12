https://cz.sputniknews.com/20211218/mottlova-jako-sexy-vanocni-darek-fanousci-pisi-ze-by-byla-skoda-si-ji-rozbalit-16902613.html

Mottlová jako sexy vánoční dárek: Fanoušci píší, že by byla škoda si ji rozbalit

Herečka a zpěvačka Barbora Mottlová pár dnů před Vánocemi potěšila své fanoušky, když na svém Instagramu nasdílela nové sexy vánočně laděné fotografie. Mnohým... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Mottlová je provokatérka, což ona sama již několikrát přiznala. I tentokrát podráždila své příznivce, zejména pak pány. Ti na ní totiž mohli oči nechat.Na dvou snímcích, které se objevily na jejím instagramovém profilu, má na sobě Mottlová zlaté flitrované šaty na tenká ramínka, která jsou velmi zajímavě řešena. A vypadá to, že lidem se tento outfit opravdu zamlouval.A nebyla jediná, kdo si to myslí: „Woow… S věkem čím dál víc krásnější a hot.“V komentářích se také objevila slova o tom, že je Bára nádherná, krásná a strašně sexy.Pánové jí navíc chválili i její bujné poprsí: „Ty silikony jsou perfekt.“A chvála padla také na samotný outfit: „K nakousnutí, parádní šatečky.“Pánská část se navíc zaměřila i na to, že by Mottlovou klidně brali jako „vánoční dárek“.„Kdo by nechtěl takové Vánoce?“ ptali se další.Velká část jejích fanoušků je tak přesvědčena o tom, že je Mottlová bohyně, kočička adračice.Barbora MottlováBarbora Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.Co se týče jejího osobního života, jejím posledním přítelem byl bývalý muž roku Josef Kůrka. V září minulého roku se ale objevily informace o tom, že se pár po dvouletém vztahu rozešel. A podle všeho to byla právě Bára, kdo tento románek ukončil. Kráska je tak opět single.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

