Musí to vysvětlit, není na co se vymlouvat. Nacher tlačí na Rakušana kvůli podezřelému obdarovávání

„Vždy těm lidem vysvětluji, co by se dělo, kdyby na účet hnutí ANO přišly statisícové částky od různých firem, které jsou podle médií propojeny jedním vlastnictvím na Kypru. Děl by se velký kolotoč a nastal by obrovský tlak. Tady se to shazuje, protože to napsala Mladá fronta. Cokoliv napíše Mladá fronta, bude se shazovat, aby se to nebralo objektivně. Ať to představitelé Starostů vysvětlí,“ vyzval pražský politik.