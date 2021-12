My jsme pomáhaly a vy jste nás oklamali. Zdravotní sestry se postavily proti povinnému očkování

Zdravotní sestry se připojily k předchozí Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování. Podle nich nelze povinné očkování proti koronaviru odůvodnit ani morálně, ani lidsky.Politikům vyčítají, že lhali o „tečce za koronavirem“ a že rozdělují společnost na očkované a neočkované. Lidé, kteří odmítají očkování, byť jenom třetí dávkou, jsou okamžitě označováni za odmítače či antivaxery a čelí společenské stigmatizaci.Dále upozorňují na problémy českého zdravotnictví, které se v době epidemie koronaviru projevují například tím, že jsou nemocní léčeni na dálku bez lékařské prohlídky. Proto často volají sanitku pozdě, když mají plně rozvinutý covid.Dále se postavily proti údajně nastupující segregaci, která se dostává do nemocnic, včetně péče o pacienty.Zdravotní sestry připomněly, že když zdravotnictví chyběl personál, mnozí šli v době epidemie covidu-19 pomáhat, byť zdravotnictví již před tím opustili. Nyní ale kvůli svému postoji k očkování musí zdravotníci skončit na ulici.Kromě toho upozorňují, že kvůli povinnému očkování studenti, kteří se nechtějí nechat naočkovat, se vzdají zdravotnických oborů.Deklaraci podepsala i poslankyně SPD Karla Maříková, která upozornila, že očkování nebrání ani vzniku, ani šíření onemocnění covid-19.Dříve povinné očkování nařídilo ministerstvo zdravotnictví během působení Adama Vojtěcha (za ANO). Má se týkat lidí nad 60 let a některých profesí, včetně zdravotníků a mediků.Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již avizoval, že vyhlášku upraví. Nyní jsou naočkovány zhruba čtyři pětiny pracovníků ve zdravotnictví. Mnozí, kteří se nenechali naočkovat, tak učinili na základě argumentu, že mají protilátky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

18.12.2021

