Na MZV RF počítají s tím, že kolo jednání o Společném komplexním akčním plánu brzy skončí

Moskva počítá s tím, že osmé kolo jednání ve Vídni o obnovení Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) skončí v krátké době a že strany dosáhnou dohody...

„Sedmnáctého prosince zasedáním Společné komise účastnických zemí JCPOA skončilo sedmé kolo vídeňských jednání o obnovení plnohodnotné realizace „jaderné dohody“. Byl konstatován významný pokrok, který umožní vyvést další práci na novou etapu. Delegace uspořádají dodatečné konzultace ve svých metropolích,“ uvádí se ve zprávě.Podotýká se, že jednací proces může být obnoven ve Vídni v nejbližší době. Dodali přitom, že zůstává ještě mnoho složitých politických otázek, všichni účastníci jednání však potvrzují své odhodlání dosáhnout co nejrychlejšího splnění společného úkolu vrátit JCPOA do původně zkoordinovaného rámce, bez dodatků a výjimek.Sedmé kolo jednání ve Vídni o obnovení Společného komplexního akčního plánu pro íránský jaderný program začalo koncem listopadu. Hlavním tématem jednání byla otázka zrušení amerických sankcí proti Teheránu. Náměstek ministra zahraničí Íránu Ali Bagheri 3. prosince prohlásil, že se účastníci jednání vrátí do svých metropolí za účelem nezbytných konzultací o návrzích dohod, které předložil Írán. Jednání byla obnovena 9. prosince.Vlády Německa, Francie a Velké Británie již dříve uvedly, že jsou znepokojeny údaji z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle nichž Írán vyrobil kovový uran, obohacený o 20% a výrazně rozšířil své kapacity na výrobu uranu o 60%. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že kroky Íránu jsou dalším ústupem od JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), ale z velké části jsou způsobeny nedostatečným pokrokem při obnovení dohody.V roce 2015 podepsala Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, USA, Francie a Írán společný komplexní plán akcí. Tato dohoda předpokládala zrušení sankcí výměnou za omezení jaderného programu Íránu jako záruka toho, že Teherán nezíská jaderné zbraně. V květnu 2018 Donald Trump, tehdejší prezident USA, obnovil přísně sankce proti Teheránu. Írán odpověděl, že postupně ukončí své závazky v rámci dohody a upustí od svých závazků v jaderném výzkumu, centrifugách a obohacování uranem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

