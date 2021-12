https://cz.sputniknews.com/20211218/odbornice-na-vyzivu-prozradila-co-je-treba-pridat-do-jidelnicku-abychom-zili-dele-16890562.html

Odbornice na výživu prozradila, co je třeba přidat do jídelníčku, abychom žili déle

Vitaminy a zdravý způsob života jsou zárukou vysokého věku. Odbornice na výživu Holly Zokkolanová v rozhovoru pro internetový portál Express promluvila o tom... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

„Pro dlouhý život a dobré zdraví bych doporučila zvýšit konzumaci užitečných tuků, jako jsou olivový olej, tučná ryba, avokádo, ořechy a semínka,“ řekla Zokkolanová.Zdravé tuky snižují hladinu „špatného“ cholesterolu a snižují také nebezpečí srdečních chorob a mozkové mrtvice. Zdravé tuky můžeme najít v arašídovém másle, sójových bobech, sójovém mléku a tofu.Odbornice doporučila přidávat do jídelníčku více buničiny, na niž jsou zvláště bohaté luštěniny, celozrnné potraviny, ale také mrkev a brokolice. Doporučila se vyhýbat potravinám s velkým obsahem cukru, například sladkým sodovkám, cukroví a vločkám.Rafinované oleje organismu škodí, protože jsou očišťovány obyčejně chemickým způsobem. Proto je lépe dát přednost panenskému olivovému oleji.Zokkolanová podotkla, že je třeba jíst více bílkovinné potravy, čerstvého ovoce a pít vodu. Sdělila také, že je lépe brát vitaminy D, C a zinek v zimním období.Odbornice na výživu prozradila nečekané nebezpečí pomerančůPomeranče jsou bezesporu velmi užitečné, v určitých případech však může toto populární ovoce mít negativní vliv na lidské zdraví, řekla v rozhovoru pro Sputnik odbornice na výživu Julie Polovinskaja.„Pomeranče jsou velmi zdravé, obsahují velké množství mikro a makroprvků. Jeden pomeranč obsahuje denní dávku vitaminu C. Pomeranče obsahují také flavonoidy – látky, které regulují růst organismu a mají antioxidační účinek. Pomeranče snižují krevní tlak, snižují nebezpečí vývoje kardiovaskulárních chorob, upevňují stěny cév, mají protihorečný účinek, užívají se při léčení vředů a ran, snižují hladinu cholesterolu a pomáhají zachovat mládí a krásu,“ řekla Polovinskaja.Dodala však, že pomeranče, stejně jako i jiné citrusové plody, jsou silnými alergeny. Při konzumaci ve velkém množství mohou vyvolat alergické reakce a dokonce i anafylaktický šok. Také při nemocech trávicí soustavy je třeba opatrně jíst pomeranče na lačný žaludek. Pomeranč má velkou kyselost, což může škodit zubní sklovině. Zvyšuje se nebezpečí jejího poškození, po pomeranči je lépe vypláchnout ústa, případně pít pomerančový džus pomocí brčka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

