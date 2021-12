https://cz.sputniknews.com/20211218/omlouvam-se-a-prosim-o-odpusteni-ovcacek-se-doznal-k-bujare-noci-16899273.html

„Omlouvám se a prosím o odpuštění.“ Ovčáček se doznal k bujaré noci

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil informace, že byl v časných hodinách v pátek převezen v opilosti do nemocnice. Redakci CNN Prima News řekl, že v poslední... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

V den natáčení rozhovoru prezident Miloše Zemana pro televizi CNN Prima News potvrdil Jiří Ovčáček informace o tom, že ho v pátek ráno zastihli opilého a agresivního.Své chování vysvětlil tím, že v uplynulých týdnech a měsících čelil velkému tlaku, který ještě nikdy nezažil. Vše vyústilo do onoho pátečního rána, které označil za své výjimečné selhání.Ovčáček zároveň přiznal, že svým chováním mohl poškodit i prezidenta Miloše Zemana. S ním o incidentu již hovořil. Ten byl podle jeho slov k němu „nesmírně laskavý“.Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček byl v pátek v noci převezen do nemocnice. Jak uvádějí česká média s odkazem na své zdroje, Ovčáček měl být pod vlivem alkoholu a agresivní.Portál AKTU.cz uvádí, že Ovčáček využil služby taxikáře, ale po ukončení cesty nebyl schopen samostatně vystoupit z auta. Podle slov řidiče taxi se Ovčáček „valil na zem“, a proto se rozhodl mu pomoci. Očití svědci přitom tvrdili, že Ovčáček vulgárně nadával záchranářům, později se pokusil na ně v sanitce zaútočit. Uvádí se, že byl převezen do střešovické nemocnice za asistence příslušníků policie.Následně incident okomentovala i mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. Uvedla, že opilý muž byl odvezen do Ústřední vojenské nemocnice na urgentní příjem, měl přitom drobná poranění na hlavě.Podle zdroje Ovčáček nadýchal kolem dvou promile alkoholu. Řidič, který měl vézt Ovčáčka taxíkem, sdělil médiím, že hradní mluvčí mu přitom dluží 350 korun za cestu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

