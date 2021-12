https://cz.sputniknews.com/20211218/pellegrini-chce-zmenit-ustavu-sr-mysli-si-ze-jedinym-cilem-politika-by-nemela-byt-jen-jeho-moc-16902135.html

Pellegrini chce změnit Ústavu SR. Myslí si, že jediným cílem politika by neměla být jen jeho moc

18.12.2021

Připomeňme, že k iniciování úspěšného referenda musí petiční výbor shromáždit více než 350 000 podpisů a účastnit se ho musí nadpoloviční většina voličů. Podle Pellegriniho jsou tyto podmínky dostatečně náročné na to, aby institut referenda nemohl být zneužíván. Myslí si také, že by k reálnému zkrácení volebního období tímto způsobem docházelo pouze v případech, kdy jsou k tomu vážné důvody.Dodal také, že jediným cílem politika by nemělo být udržení se u moci.Hlas-SD bude podle něj tlačit na to, aby parlament na únorové schůzi ústavu v tomto smyslu změnil, a pokud se tak nestane, podpoří i jakoukoli novou petiční referendovou akci.V televizní debatě mimo jiné zopakoval negativní stanovisko své strany, které se týká zadržení předsedy Směru-SD Roberta Fica před plánovaným protestem v podobě jízdy auty po Bratislavě.Hlas-SD se podle jeho slov z pandemických důvodů do protestů na ulicích nezapojuje, ale Pellegrini se domnívá, že plánovaná akce Směru-SD pravděpodobně žádné předpisy neporušovala.Řeč přišla také na koronavirovou situaci v zemi. Podle Pellegriniho jsou totiž vysoká čísla nakažených na milion obyvatel i úmrtí ve druhé a třetí vlně pandemie na Slovensku vizitkou managementu opatření vlád Igora Matoviče a Eduarda Hegera (oba OĽANO).Závěrem rovněž dodal, že „nejkrásnějším vánočním dárkem“ by bylo, kdyby nová varianta koronaviru omikron nezpůsobovala závažné průběhy onemocnění.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

