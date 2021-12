https://cz.sputniknews.com/20211218/polsky-vojak-ktery-utekl-do-beloruska-je-podezrely-ze-spionaze-pisi-media-16903078.html

Polský voják, který utekl do Běloruska, je podezřelý ze špionáže, píší média

Polský voják, který utekl do Běloruska, je podezřelý ze špionáže, píší média

Polský voják Emil Czeczko, který uprchl do sousedního Běloruska, je podezřelý ze špionáže, uvádí portál Onet s odkazem na své zdroje. 18.12.2021, Sputnik Česká republika

„Mnohé nasvědčuje tomu, že Emil Czeczko, voják 11. mazurského dělostřeleckého pluku, který dezertoval z polské armády, mohl být běloruským špiónem nebo informátorem Lukašenkova režimu,“ píše se ve zprávě.Podle portálu je „tato verze jednou z nejzávažnějších, které polské tajné služby berou v úvahu“. Uvádí se také, že sestra uprchlého vojáka měla vztah s občanem Běloruska a on sám tam měl známé.Podle portálu minulý týden zadrželi vojáka policisté za řízení v opilosti. Test prokázal přítomnost téměř 1,5 promile alkoholu v krvi. Policie také provedla test na drogy, který odhalil, že voják dříve kouřil marihuanu. Muž se přitom policistům nepřiznal, že je vojákem z povolání. Na místo proto nebylo povoláno vojenské četnictvo.Publikace uvádí, že voják věděl, že se informace od policie rychle dostanou k jeho jednotce, a to bude znamenat propuštění ze služby.Výbor pro státní hranice Běloruska v pátek uvedl, že jeden polský voják požádal o politický azyl v Minsku. Bylo konstatováno, že ve čtvrtek byl polský voják Emil Czeczko, narozený v roce 1996, zastaven běloruskou pohraniční stráží v hraničním pásu. Pohraničníci uvedli, že „v souvislosti s nesouhlasem s politikou Polska ohledně migrační krize a praktikami nelidského zacházení s uprchlíky požádal voják o politický azyl v Běloruské republice“.V létě se na hranicích Běloruska s Polskem a pobaltskými zeměmi zvýšil proud nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili proniknout do západní Evropy. V listopadu se situace na bělorusko-polské hranici vyhrotila. Několik tisíc lidí se utábořilo u bariér. Opakovaně se pokoušeli prorazit kordon, jejich pokusy byly bezpečnostními složkami potlačeny. Polská strana přitom použila vodní děla a slzný plyn, v hraničním pásmu byla opakovaně nacházena těla mrtvých migrantů. Evropská unie a Bělorusko se navzájem obviňují z krize.

