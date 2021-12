https://cz.sputniknews.com/20211218/premier-heger-prosazuje-povinne-ockovani-pro-seniory-na-slovensku-uvedl-datum-kdy-bude-mit-jasno-16903369.html

Premiér Heger prosazuje povinné očkování pro seniory na Slovensku. Uvedl datum, kdy bude mít jasno

Premiér Heger prosazuje povinné očkování pro seniory na Slovensku. Uvedl datum, kdy bude mít jasno

Předseda vlády SR Eduard Heger si myslí, že by v jeho republice měla být zavedena povinná vakcinace pro seniory starší 60 let. Politik přiznává, že SR není... 18.12.2021

Stejně jako slovenská prezidentka Zuzana Čaputová i premiér Eduard Heger je přesvědčen, že zavedení povinného očkování je nevyhnutelným krokem. Předseda slovenské vlády přitom zastává názor, že by se povinná vakcinace měla vztahovat nikoli na profesní skupiny, ale na ty věkové, konkrétně na seniory nad 60 let. Podle Hegera je hlavním důvodem to, že jsou to právě senioři, kdo nejčastěji končí v nemocnicích kvůli covidu-19. Povinné očkování je žádoucí také proto, že Slovensko není v dostatečné míře připraveno na další vlny pandemie, konkrétně na novou variantu koronaviru omikron.Podle Hegera bylo ministerstvo zdravotnictví pověřeno vypracováním analýzy, která má zhodnotit možnost zavedení povinné vakcinace pro seniory. Jak dodal premiér, příslušná analýza bude hotová do 10. ledna 2022. Kromě toho se nevylučuje ani zavedení lockdownu pro seniory nad 60 let, který navrhuje šéf OĽaNO a ministr financí Igor Matovič.Slovenská vláda nechystá schválení jakýchkoliv dalších finančních motivací pro seniory, kteří se budou očkovat, uvedl Heger. „Další finanční motivace v případě čtvrté, páté dávky proti novému koronaviru nebudou, toto je poslední šance,“ dodal politik.Názor Čaputové na povinné očkováníSlovenská prezidentka Zuzana Čaputová na své včerejší konferenci prohlásila, že povinná vakcinace bude zřejmě nevyhnutelným opatřením. Jako odůvodnění uvedla šíření nových nakažlivějších mutací koronaviru. Navíc se politička zmínila i o tom, že k takovému kroku již přistoupila řada dalších evropských zemí.Podle Čaputové je důležité, aby zavedení povinného očkování bylo účinným nástrojem. Co se týče profesních či věkových skupin, kterých se může povinná vakcinace dotknout, o tom by měli rozhodovat odborníci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

