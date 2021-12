https://cz.sputniknews.com/20211218/prezidentuv-mluvci-jiri-ovcacek-udajne-skoncil-v-nemocnici-podle-medii-byl-opily-a-agresivni-16896366.html

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček údajně skončil v nemocnici. Podle médií byl opilý a agresivní.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček údajně skončil v nemocnici. Podle médií byl opilý a agresivní. Foto

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček byl v pátek v noci převezen do nemocnice. Jak uvádějí česká média s odkazem na své zdroje, Ovčáček měl být pod vlivem... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-18

2021-12-18T09:23+0100

2021-12-18T10:30+0100

Dnes ráno česká média přišla s informacemi o tom, že ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček byl převezen do nemocnice s drobným poraněním a pod vlivem alkoholu. Portál AKTU.cz uvádí, že Ovčáček využil služby taxikáře, ale po ukončení cesty nebyl schopen samostatně vystoupit z auta. Podle slov řidiče taxi se Ovčáček "valil na zem", a proto se rozhodl mu pomoci. Očití svědci přitom tvrdili, že Ovčáček vulgárně nadával záchranářům, později se pokusil na ně v sanitce zaútočit. Uvádí se, že byl převezen do střešovické nemocnice za asistence příslušníků policie.Na dotaz médií odpověděl mluvčí pražské policie Richard Hrdina, který potvrdil, že v noci na sobotu k takovému incidentu opravdu došlo, ale neuvedl jméno muže, který byl převezen do nemocnice. Poznamenal však, že se jednalo o občana ročníku 1979. Ovčáček měl údajně drobná poraněníNásledně incident okomentovala i mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová. Uvedla, že opilý muž byl odvezen do Ústřední vojenské nemocnice na urgentní příjem, měl přitom drobná poranění na hlavě. Podle zdroje Ovčáček nadýchal kolem dvou promile alkoholu. Řidič, který měl vézt Ovčáčka taxíkem, sdělil médiím, že hradní mluvčí mu přitom dluží 350 korun za cestu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

