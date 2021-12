https://cz.sputniknews.com/20211218/resort-obrany-shani-zvedak-do-letadla-pro-zemana-ten-se-ale-uz-neobejde-bez-pece-zdravotnich-sester-16898327.html

Resort obrany shání zvedák do letadla pro Zemana. Ten se ale už neobejde bez péče zdravotních sester

18.12.2021

I když Miloš Zeman poslední měsíce pobývá zejména na zámku v Lánech, pokud nebereme v potaz jeho hospitalizace v nemocnici, armáda se stále snaží zajistit firmu, která by poskytla zvedák do letadla potřebný k tomu, až Zeman poletí na zahraniční cestu.Zmiňme, že ministerstvo a armáda tento „ambulift“ shání i přesto, že Zeman nejspíše v brzké době nikam cestovat nebude. Do zahraničí se v minulosti totiž vydával jen zřídka kdy. Letos můžeme připomenout například jeho cestu do Vídně a Bruselu, kam zamířil v první polovině roku. V září ještě využil služby armádního letounu CASA, ale již jen na cestu z Prahy do Brna, kde měl zahájit školní rok. Poté se jeho stav zhoršil a byl dlouhodobě hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici.Ani nyní, kdy už byl Zeman z nemocnice propuštěn a je zpět v Lánech, to nevypadá na velké cestování. Po návratu z nemocnice totiž pobývá výhradně na zámku v Lánech, kde o něj čtyřiadvacet hodin denně pečuje tým sedmi zdravotních sester, které se střídají. Ty pracují pod soukromou společností Senior Home Group, kterou majoritně vlastní česko-slovenská finanční skupina Penta.Již tři výběrová řízeníPokud se ale ještě zaměříme na shánění ambuliftu, nutno připomenout, že armáda od srpna vypsala výběrové řízení na dané zařízení již celkem třikrát. Do prvních dvou kol se nikdo nepřihlásil. Třetí výběrové řízení na zařízení, které zvedá vozíčkáře do letadla, bylo o něco úspěšnější - zájem projevil jeden uchazeč. Ten ale nakonec nesplnil požadavky.Vzhledem k fiasku s výběrovým řízením se ministerstvo obrany dne 7. prosince rozhodlo zveřejnit dokument, v němž oznámilo zrušení zadávacího řízení. V současné chvíli tak není jasné, jak bude resort obrany postupovat dál.Uveďme, že v zakázkách, které byly dříve vypsány, se počítalo se zajištěním 10 až 20 letů do poloviny roku 2023. Z kasy ministerstva obrany by na to padlo celkem 2,4 milionu korun. Vítěz soutěže měl ambulift na letiště Kbely, včetně obsluhy, dodat vždy v době, kdy má prezident odletět nebo přiletět.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

