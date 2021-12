https://cz.sputniknews.com/20211218/to-co-spustili-ve-spolecnosti-je-nebezpecne-andreje-danka-strasi-politika-slovenske-vlady-16904175.html

„To, co spustili ve společnosti, je nebezpečné.“ Andreje Danka straší politika slovenské vlády

Expředseda slovenského parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v rozhovoru pro portál Topky.sk uvedl, že neštěstím Slovenska není v současné době koronavirus, ale... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Danko přiznává, že poté, co se po volbách ukázalo, že v aktuálním volebním období již nebude v parlamentu, to pro něj byla opravdová rána.Po takto těžkém období vidí ovšem Danko opravdový nárůst volebních preference vůči jeho straně.„Lidé nyní mohou vidět vládu, kde například místopředsedkyně vlády Veronika Remišová neví ani to, jaká je výše DPH a podobně. Pokud takto budou pokračovat, věřím, že i naše čísla budou růst,“ poznamenal Danko.V politice je totiž pod něj zásadní, aby se prosazovaly změny. Věří proto, že se lidé nakonec naučí rozeznávat lháře a nebudou jim věřit.„Když vidím Kollára, kterému jsem předal kancelář Národní rady a funkční Národní radu, co udělal s parlamentem a jak dokáže lidemlhát, tak mi je z toho špatně. Mnozí Kollárovi věří, že to dělá pro lidi, ale já se divím, proč konečně nepřemýšlejí. Reálná fakta nepustí. To, co spustili ve společnosti, je nebezpečné pro společnost, ale i pro ně samotné,“ tvrdí Danko.To, co se dnes na Slovensku v souvislosti s covidem děje, má být podle něj dokonce velkým poučením pro každého Slováka.„Vezměte si reformu nemocnic – Kollár chodil po nemocnicích, pak se postavil s Petrem Visolajským a banskobystrickým županem Janem Lunterem v parlamentu a říkal, jak je proti této reformě, a nakonec se stejně odhlasuje. To co je? Když přišel Petr Pellegrini jako premiér s tehdejší ministryní zdravotnictví Andreou Kalavskou a představili stratifikaci nemocnic, tak jsem rovnou řekl i Ficovi, i Bugárovi, že pokud toto projde, SNS z vlády odchází,“ doplnil.Dnes ale největší znepokojení u Danka vyvolává skutečnost, že ze strany členů vládní koalice stále častěji zaznívají návrhy ohledně povinného očkování.„Žádná povinnost jako příkaz nebude účinná, pokud ten, který to navrhl, nemá v rukou argumenty. Chci, abychom už žili normální život, ale nechci žít ve společnosti, kde se bude třeba každé pololetí očkovat, vždyť to je nemocné. Pokud budu mít všechny potřebné informace, nemám problém lidem říct – pojďte na očkování, protože jiné řešení není,“ řekl Andrej Danko s tím, že slovenská vláda zatím nenabízí žádné argumenty.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

