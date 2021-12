https://cz.sputniknews.com/20211218/v-patek-bylo-evidovano-8-963-novych-pripadu-s-covidem-19-coz-je-od-411-nejmene-za-vsedni-den--16896603.html

V pátek bylo evidováno 8 963 nových případů s covidem-19, což je od 4.11. nejméně za všední den

V pátek bylo evidováno 8 963 nových případů s covidem-19, což je od 4.11. nejméně za všední den

V pátek testy na koronavirus odhalily 8 963 nových případů nákazy covidem-19, což je od 4. listopadu nejméně během všedního dne. 18.12.2021

Na 100 tisíc obyvatel připadá nyní v ČR 671 případů nákazy covidem-19 za posledních sedm dní, předtím to bylo 704, jak vyplývá z údajů na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.Nejvyšší incidence je nyní v Libereckém kraji, kde za posledních sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 824 nakažených. Následuje Vysočina s incidencí 807. Relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj s 347 případy covidu-19 na 100 tisíc obyvatel v uplynulém týdnu.Laboratoře provedly v pátek přibližně 95 tisíc testů, což je asi o 15 tisíc méně než před týdnem. Pozitivita klesá u všech třech typů testů. V případě nejčastějších preventivních dosáhla 4,21 procenta, před týdnem byla 5,26 procenta. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesl podíl pozitivních o téměř čtyři procenta, to znamená na 26,02 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým člověkem, se pozitivita snížila o necelé procento, na 10,31 procenta.V pátek se nechalo očkovat proti koronaviru 93 538 lidí, což je přibližně o 6400 méně než před týdnem. Největší zájem byl opět o třetí, tzv. posilující dávku, kterou dostalo 70 144 lidí. Naopak první očkovací dávku dostalo 7474 zájemců.Vakcinace proti covidu-19 byla v ČR zahájena koncem loňského roku. Od té doby bylo podáno 14,85 milionu dávek, ukončené očkování má 6,56 milionu lidí.Od loňského března se v zemi novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo téměř 2,4 milionu lidí, z nichž 35 149 zemřelo.Ukončení nouzového stavuPremiér Petr Fiala včera po prvním zasedání kabinetu prohlásil, že nová vláda nepožádá o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19. K debatě o něm by se vrátila, pokud by se situace zhoršila. Nouzový stav proto automaticky skončí 25. prosince a s ním i některá omezující opatření. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek však vyzval obyvatele k opatrnosti a varoval před příliš bujarými oslavami.Restaurace by mohly mít otevřeno i po 22. hodině, budou se moci znovu otevřít i vánoční trhy. Podle jeho slov bude kabinet rychle reagovat na základě doporučení odborníků.Dodal, že vláda musí nakoupit dostatek antigenních testů a navýšit kapacity testů PCR, a to včetně testů diskriminačních, kterými lze identifikovat mutaci.Omezte vánoční a silvestrovské večírky, doporučuje nový ministr zdravotnictvíNový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyzval obyvatele k opatrnosti a varoval před příliš bujarými oslavami.Na tiskové konferenci po svém uvedení do funkce prohlásil, že negativní dopady by pak pocítily hlavně děti, na které stát přenesl velkou část boje s pandemií, když se ve školách musí pravidelně testovat.Apeloval na to, aby se lidé snažili šíření koronaviru minimalizovat. „Neobětujme naše děti tomu, že budeme v bezuzdné zábavě trávit Silvestra,“ dodal.Dodal, že vláda musí nakoupit dostatek antigenních testů a navýšit kapacity testů PCR, a to včetně testů diskriminačních, kterými lze identifikovat mutaci.

