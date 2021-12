https://cz.sputniknews.com/20211218/zbrojeni-i-lidskopravni-politika-novi-ministri-mluvi-o-svych-prioritach-16901428.html

Zbrojení i lidskoprávní politika. Noví ministři mluví o svých prioritách

Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce do roku 2025 zvýšit armádní rozpočet. Jan Lipavský (Piráti) z pozice nového šéfa české diplomacie hovoří o... 18.12.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu uvádí do funkcí nové ministry. Mezi nimi je i starostka Prahy 2 a bývalá předsedkyně branného výboru Jana Černochová. Ve funkci střídá Lubomíra Metnara (za ANO), který naopak zaujme její funkci v branném výboru. Černochova mu poděkovala za dosavadní spolupráci a vyjádřila naději, že v ní nadále budou pokračovat, byť v pozměněných rolích.Černochová podporuje rychlejší modernizaci armády a chce do roku 2025 splnit spojenecký závazek NATO, podle kterého má Česká republika, stejně jako další členské země, dávat na obranu 2 % HDP, a to i ve složité ekonomické situaci.Kromě lidskoprávní politiky chce nový ministr rozvíjet i ekonomickou diplomacii. V tomto ohledu chce napomoci k tomu, aby se Česká republika zařadila na světovou špičku v oblastech vzdělávání a inovace.Svou první zahraniční cestu podnikne Lipavský hned v pondělí, kdy se vydá na Slovensko. Jednat bude s tamějším ministrem zahraničí Ivanem Korčokem.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman původně odmítal Lipavského ministrem jmenovat. Zdůvodnil to jeho nedostatečným vzděláním – Lipavský je bakalář – i jeho postoji vůči Izraeli. Nakonec ale prezident jmenoval v pátek vládu jako celek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

