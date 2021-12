https://cz.sputniknews.com/20211219/a-je-dotanceno-vitezem-letosni-rady-stardance-se-stal-jan-cina-s-adrianou-maskovou-16912171.html

A je dotančeno! Vítězem letošní řady StarDance se stal Jan Cina s Adrianou Maškovou

Včera večer proběhlo finálové kolo oblíbené taneční soutěž StarDance. A už zná svého vítěze. Letošní jedenáctý ročník totiž vyhrál zpěvák a herec Jan Cina se... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Jak sázkaři tipovali již od začátku, titul krále a královny parketu pro rok 2021 si opravdu odnesl Jan Cina s Adrianou Maškovou. Uvádí totiž, že před finále si Cina držel náskok a 45 % podaných tiketů zdobilo jeho jméno. A vyplatilo se.Cina byl výhrou dojatý a stejně jako jeho partnerka plakal štěstím.Nezapomněl ale také poděkovat své taneční partnerce, s níž celou soutěží prošel. „Milá, má paní, tobě děkuju za to, že jsme to spolu prožili a přežili a pamatuji si na ten moment, kdy jsme si řekli na začátku, že si to chceme hrozně užít, a že ta radost je hrozně důležitá, a že se to povedlo, děkuji ti, mám tě hrozně rád,“ vzkázal jí od srdce.Zároveň vyjádřil své díky za oslovení do téhle soutěže. „Byl to můj sen tady být,“ zaznělo.Druhé místo pak patřilo farářce Martině Viktorii Kopecké a Markovi Dědíkovi, zatímco třetí místo si odnesl krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová. Bookmaři predikovali, že nejvyšší šanci na vítězství má právě bývalý sportovec Tomáš Verner, ale mýlili se.A jak vlastně finálový večer probíhal? Páry na parketě ukázaly svůj nejlepší standardní tanec, nejlepší latinskoamerický tanec, freestyle a nejlepší tanec celkově. Součástí večera byl také společný vánoční valčík všech deseti párů.Pokud jde o vítězný pár, ten divákům zatančil svůj vůbec první tanec ve StarDance cha-chu, tango, freestyle a jako svůj nejlepší tanec si vybrali paso doble. Za poslední dva jmenované tance získali od poroty čtyři desítky a cha-cha jim vytančilajen o dva body méně.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílaljiž jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou tradičně uvádístanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objevilinapříklad herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Letošní řadu navíc komplikovala koronavirová situaci, kdy kvůli nemoci nemohli vystupovat někteří účastníci či musela být pozměněna sestava moderátorské dvojice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

