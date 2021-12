https://cz.sputniknews.com/20211219/alzbeta-ii-se-obratila-s-prosbou-na-williama-a-kate-boji-se-o-jejich-bezpecnost-16907322.html

Alžběta II. se obrátila s prosbou na Williama a Kate. Bojí se o jejich bezpečnost

Požádala vnuka, jeho manželku a pravnuky, aby se vzdali tohoto druhu letecké dopravy kvůli obavám o jejich bezpečnost. Královna se bojí, že její příbuzní mohou zahynout v důsledku letecké havárie. Experti se domnívají, že nepsané pravidlo také předtím zakazovalo členům královské rodiny používat vrtulníky. Pravidlo bylo zmírněno, poněvadž se rodina prince Williama rozrostla. Princ William, Kate Middletonová a jejich děti, princové George a Louis a princezna Charlotte, začali létat mezi Londýnem a Norfolkem.Podle novinových údajů došlo pouze během jednoho měsíce roku 2021 k dvěma incidentům s vrtulníky královské rodiny. Nejdříve byla objevena závada na královském Sikorsky S-76, později byl jeden z naplánovaných letů zrušen kvůli špatnému počasí.Ještě dříve se princ William pokusil na vrtulníku zachránit tonoucího chlapce. K incidentu došlo na jezeře u Londýna, v parku Lee Valley v květnu 2017. Mladíkovi došly síly, když se snažil doplavat k ostrovu uprostřed jezera.Princ William a Kate chtějí blíže ke královně. Přemýšlejí o stěhováníPrinci William s vévodkyní Kate žijí v Londýně v Kensingtonském paláci a ve svém domě v Anmer Hall v Norfolku. Nyní přemýšlejí kvůli královně o stěhování. Dalším důvodem je prý vhodnější prostředí pro výchovu jejich tří dětí.Oni „vážně přemýšlejí o stěhování do Windsoru“, píší britská média. Pár se svými třemi dětmi chce být blíže královně Alžbětě II. v průběhu svých příprav na převzetí více povinností v rámci královské rodiny.Podle zdroje portálu Daily Mail manželé „pokukují“ po ubytování, které by bylo vhodné pro výchovu jejich tří dětí – prince George, princezny Charlotte a prince Louise. Mohlo by se prý jednat o Fort Belvedere. V současné době je tato budova pronajata rodině Westonových, kteří jsou blízkými přáteli královské rodiny. Tato možnost ovšem byla nakonec zavržena.„Anmer Hall měl smysl, když byl William pilotem vrtulníku ve Východní Anglii, nebo během trávení Vánoc. Na víkendy je to trochu moc daleko, ale Windsor je perfektní kompromis,“ uvedl zdroj Daily Mailu s tím, že právě ježdění mezi Londýnem a domem v Anmer Hall způsobuje rodině problémy, neboť cesta má 185 kilometrů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

