Bělorusko shromáždilo pět svazků důkazů o brutálním zacházení s uprchlíky. Zaslalo je europarlamentu

Bělorusko shromáždilo pět svazků důkazů o brutálním zacházení s uprchlíky. Zaslalo je europarlamentu

Generální prokuratura Běloruska požádala vládu a parlament země, aby předaly materiály trestního případu týkajícího se brutálního zacházení s uprchlíky ze... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Dotyčný následně upřesnil, že je řeč o předání kopií materiálů trestního případu v pěti svazcích v ruštině a angličtině.Podle televizní stanice je v plánu, že kopie materiálů trestního případu budou „zaslány do Evropy všemi možnými kanály: parlamentními, prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí a dalšími“, aby bylo možné právně posoudit události, které popisují.Dokumenty podle všeho zahrnují protokoly o výslechu obětí, svědků úmrtí migrantů, výpovědi běloruských lékařů a pohraničníků, fotomateriály a výsledky forenzních expertiz.Běloruská generální prokuratura v listopadu zahájila trestní řízení kvůli válečné propagandě v souvislosti s prohlášeními polských představitelů. Kromě toho byl v republice na základě faktů o použití speciálních prostředků polskými bezpečnostními silami proti migrantům, kteří se nacházeli na hranici na běloruském území, zahájeno řízení podle článku „zločin proti bezpečnosti lidstva“. Běloruští vyšetřovatelé také informovali o kriminálních případech úmyslného ponechání migrantů v ohrožení, jejichž těla byla nalezena na hranici.Zmiňme také to, že Litva, Lotyšsko a Polsko v posledních měsících informovaly o nárůstu toku nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky ze strany Běloruska. Následně tyto země obvinily Minsk z vytvoření migrační krize. Nicméně, běloruské úřady to popírají. Podle tamního prezidenta Alexandra Lukašenka jeho země už kvůli sankcím Západu nemá „ani peníze, ani sílu“ na to, aby zadržovala nelegální migranty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

