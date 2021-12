https://cz.sputniknews.com/20211219/covid-je-zaminka-zenou-nas-do-valky-s-ruskym-narodem-varuje-blaha-16915864.html

Covid je záminka, ženou nás do války s ruským národem, varuje Blaha

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD) varoval před válkou s Ruskem a stupňujícími se represemi na Slovensku. Podle něj plánovaná obranná dohoda se... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle Blahy se schyluje k válce s Ruskem, do které bude zataženo Slovensko. Poslanec je přesvědčený, že Spojené státy chtějí za tímto účelem rozmístit na slovenském území své vojenské základny, což má umožnit dohoda o obranné spolupráci.Aby slovenská vláda zamezila protestům proti této politice, zakázala protesty. Restrikce kvůli šíření koronaviru jsou podle něj pouze záminkou. Každého, kdo vyjde do ulic, hodlají zavřít. Vláda to podle Blahy dala jasně najevo, když byl předveden šéf Směru-SD Robert Fico na policejní stanici, ačkoli má jako poslanec imunitu.Ministrovi zahraničí Ivanu Korčokovi, ministru obrany Jaroslavu Naďovi a prezidentce Zuzaně Čaputové vyčítá, že chtějí zaprodat svou zem Američanům. „Děsí mě, do jaké hloubky jsou Korčok, Naď či Čaputová ochotni zalézt do americké přízně. Pokud by byli placenými agenty USA, nevypadalo by to jinak,“ nešetří Blaha kritikou.Blaha proto vyzývá k tomu, aby dohoda nebyla uzavřena a Slovensko tak zůstalo suverénním státem. Válce s Ruskem je nutné zabránit.Tento týden slovenské ministerstvo obrany předložilo návrh dohody s USA o obranné spolupráci do mezirezortního připomínkového řízení. Dokument má určit pravidla spolupráce. Měl by také umožnit čerpat finanční prostředky ve prospěch Ozbrojených sil SR. Ministr obrany uvedl, že dohoda plně respektuje suverenitu Slovenské republiky.V první vlně dá dohoda možnost čerpat 100 milionů dolarů na modernizaci obranné infrastruktury. Podle šéfa resortu jsou potřebné investice zejména do letišť. Poznamenal, že jakákoliv infrastruktura, která bude vybudována, bude majetkem Slovenské republiky.Ministr resortu diplomacie Ivan Korčok uvedl, že Ozbrojené síly USA nebudou na území Slovenska dělat nic bez souhlasu Slovenské republiky. Z dohody podle něj také neplyne ani vytvoření předpokladu stálé přítomnosti Ameriky na území Slovenské republiky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

